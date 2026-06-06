У СІЗО Пермського краю, де закатували Вікторію Рощину, після її загибелі провели перевірку та почали краще годувати полонених, - "Слідство.Інфо"

З травня 2025 року в слідчому ізоляторі № 3 міста Кізел Пермського краю РФ, де загинула українська журналістка Вікторія Рощина, полоненим почали надавати медичну допомогу та забезпечувати кращим харчуванням. Зміни сталися внаслідок перевірки, яку провели після смерті журналістки Вікторії Рощиної та міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва.

Про це розповів "Слідству.Інфо" звільнений з полону військовий Сергій, інформує Цензор.НЕТ.

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Свідчення звільненого з полону

Сергій потрапив до СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ наприкінці вересня 2024 року. Приблизно за 10 днів до цього, 19 вересня 2024 року, в СІЗО Кізела померла журналістка Вікторія Рощина. Її катували, не надавали медичної та психологічної допомоги та утримували в камері з антисанітарними умовами.

7 вересня 2024 року у цьому ж СІЗО загинув очільник Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв. Напередодні чоловіка сильно побили: він втрачав свідомість і не міг самостійно ходити. Жодної медичної допомоги Матвєєву не надали.

За словами Сергія, що після цих подій у СІЗО відбулася перевірка. У травні 2025 року деяким полоненим передали листи з дому та посилки.

"Вони (росіяни, - ред.) кілька разів роздавали по камерах цукерки, згущенку і печиво. І після цього лояльним стало ставлення. Коли я виїжджав у квітні (з колонії, - ред.), то прокурор почав приїжджати кожен тиждень. Кожного тижня контролюють прийом їжі, приготування їжі, відвідування медиків. Відповідно, люди зараз вже почали не боятися. На кожну перевірку вони виходять, кажуть, що болить зуб, нога, живіт. Їм лікують зуби, дають таблетки. Раніше про таке боялися навіть заїкнутися",- розповів Сергій.

Водночас режим утримання майже не змінився - ув'язнені змушені цілий день непорушно стояти в камері, сідати чи лягати їм заборонено.

"Коли в травні приїжджав військком, нам сказали: "Для вас змінюється режим". Ми були в шоці. Казали: "Ви не нагинаєтеся, не кричите "так точно", не дякуєте "матінці Росії за їжу", не співаєте гімн. Ви просто сидите і читаєте книги, без дозволу ходите в туалет". Але це тривало буквально два дні до цієї перевірки. А потім вони сказали: "П*дари, не розслабляйтесь, знову все повертається". Ну і знову стоїмо", - розповів звільнений з полону.

Раніше інший звільнений з полону Данило Мурашкін розповідав "Слідству.Інфо", що бранців у Кізелі змушували весь день стояти, забороняли розмовляти, а ходити до вбиральні чи їсти можна було лише за командами. Полонених системно били руками, ногами чи електрошокерами.

"Мені всю спину спалили шокером. Там це була їхня улюблена іграшка. Мабуть, вони самі їх купляли. Мене одного разу так били шокером, що я втратив свідомість, потім назад увімкнувся, відкрив очі. В мене були врани, які почали гнити. Набряк був дуже сильний, запалення", - розповідає Данило Мурашкін.

Жінок, яких етапували в цей слідчий ізолятор, поголили налисо.

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Підозра начальнику СІЗО

У грудні 2025 року правоохоронці оголосили про підозру начальнику СІЗО Кізела В'ячеславу Перевозкіну. У тексті підозри йдеться, що Перевозкін "був безпосередньо відповідальним за режим утримання, умови перебування, безпеку утримуваних осіб, а також за належний контроль за діями підлеглих працівників установи".

За даними правоохоронців, з моменту прибуття до СІЗО Рощина вже була у тяжкому стані, але Перевозкін натомість "організував умови, що погіршували її становище". А під час ранкової перевірки, за кілька днів до смерті, Рощину побили.

Рощина неодноразово просила пояснити їй, за що її затримали, а також наполягала поліпшити умови утримання. Проте у відповідь на прохання Рощиної начальник СІЗО Перевозкін наказував тюремникам бити її руками, ногами, гумовими кийками й застосовувати психологічне насильство.

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Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

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