Резолюція Європарламенту містить 26 зауважень до України, - Ар’єв

Якщо влада України буде далі не помічати критичні рекомендації Європарламенту, то сама стане перешкодою для вступу України в ЄС.

Так у Фейсбуці написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв, цитує Цензор.НЕТ.

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Резолюція Європарламенту і критика

Ар’єв навів витяг із резолюції Європарламенту щодо вступу України до ЄС, ухваленої кілька годин тому, зокрема параграф 54.

"Європарламент закликає українську владу утриматися від політично мотивованих судових переслідувань; не запроваджувати персональні санкції проти представників опозиції; не запроваджувати персональні санкції проти лідерів громадянського суспільства, оскільки така практика підриває демократичні стандарти і суспільну довіру", — йдеться у документі.

За словами депутата, окрім позитивних оцінок боротьби України за свободу та незалежність, у резолюції є 26 окремих критичних або проблемних зауважень, які впливають на євроінтеграцію.

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Основні зауваження

Серед ключових зауважень він назвав повільне виконання плану реформ Кос-Качка на рівні 15 відсотків, тиск на НАБУ і САП, політично мотивоване правосуддя та санкції проти опозиції.

Також ідеться про погіршення балансу між урядом і парламентом, проблеми зі свободою медіа та тиском на журналістів, втручання у діяльність профспілок, невиконання частини судових реформ і політичний тиск на громадянське суспільство.

Окремо згадуються безстрокові воєнні обмеження, які названі незмінними і непропорційними поточній ситуації.

Ар’єв також зазначив, що польські праві "просунули" поправку щодо діяльності УПА, хоча у більш м’якому вигляді.

Водночас Європарламент підтримав подальшу допомогу Україні та процес європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху до членства у ЄС.

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