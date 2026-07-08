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Новини Вступ України до ЄС
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Резолюція Європарламенту містить 26 зауважень до України, - Ар’єв

Ар’єв заявив про 26 зауважень Європарламенту до України

Якщо влада України буде далі не помічати критичні рекомендації Європарламенту, то сама стане перешкодою для вступу України в ЄС.

Так у Фейсбуці написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв, цитує Цензор.НЕТ.

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Резолюція Європарламенту і критика

Ар’єв навів витяг із резолюції Європарламенту щодо вступу України до ЄС, ухваленої кілька годин тому, зокрема параграф 54.

"Європарламент закликає українську владу утриматися від політично мотивованих судових переслідувань; не запроваджувати персональні санкції проти представників опозиції; не запроваджувати персональні санкції проти лідерів громадянського суспільства, оскільки така практика підриває демократичні стандарти і суспільну довіру", — йдеться у документі.

За словами депутата, окрім позитивних оцінок боротьби України за свободу та незалежність, у резолюції є 26 окремих критичних або проблемних зауважень, які впливають на євроінтеграцію.

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Основні зауваження

Серед ключових зауважень він назвав повільне виконання плану реформ Кос-Качка на рівні 15 відсотків, тиск на НАБУ і САП, політично мотивоване правосуддя та санкції проти опозиції.

Також ідеться про погіршення балансу між урядом і парламентом, проблеми зі свободою медіа та тиском на журналістів, втручання у діяльність профспілок, невиконання частини судових реформ і політичний тиск на громадянське суспільство.

Окремо згадуються безстрокові воєнні обмеження, які названі незмінними і непропорційними поточній ситуації.

Ар’єв також зазначив, що польські праві "просунули" поправку щодо діяльності УПА, хоча у більш м’якому вигляді.

Водночас Європарламент підтримав подальшу допомогу Україні та процес європейської інтеграції.

  • Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху до членства у ЄС.

Також читайте: ЄС не повинен зволікати зі вступом України, - прем’єр Естонії Міхал

Автор: 

Ар’єв Володимир (355) Європарламент (1100)
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Топ коментарі
+11
При зеленському корупція розповіла буйним цвітом крадуть неначе в останній раз тварюкі кончані
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08.07.2026 21:39 Відповісти
+6
Корупція в нас зашкалює - всі хто при владі гріють руки на допомозі яка лярдами пішла в Україну - ЄС поки нам не світить
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08.07.2026 21:32 Відповісти
+5
династія і невідомий вова, це скільки?
два, чи двадцять два?
а, що інше?
реформа суду?
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08.07.2026 21:24 Відповісти

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