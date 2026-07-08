Резолюція Європарламенту містить 26 зауважень до України, - Ар’єв
Якщо влада України буде далі не помічати критичні рекомендації Європарламенту, то сама стане перешкодою для вступу України в ЄС.
Так у Фейсбуці написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв, цитує Цензор.НЕТ.
Резолюція Європарламенту і критика
Ар’єв навів витяг із резолюції Європарламенту щодо вступу України до ЄС, ухваленої кілька годин тому, зокрема параграф 54.
"Європарламент закликає українську владу утриматися від політично мотивованих судових переслідувань; не запроваджувати персональні санкції проти представників опозиції; не запроваджувати персональні санкції проти лідерів громадянського суспільства, оскільки така практика підриває демократичні стандарти і суспільну довіру", — йдеться у документі.
За словами депутата, окрім позитивних оцінок боротьби України за свободу та незалежність, у резолюції є 26 окремих критичних або проблемних зауважень, які впливають на євроінтеграцію.
Основні зауваження
Серед ключових зауважень він назвав повільне виконання плану реформ Кос-Качка на рівні 15 відсотків, тиск на НАБУ і САП, політично мотивоване правосуддя та санкції проти опозиції.
Також ідеться про погіршення балансу між урядом і парламентом, проблеми зі свободою медіа та тиском на журналістів, втручання у діяльність профспілок, невиконання частини судових реформ і політичний тиск на громадянське суспільство.
Окремо згадуються безстрокові воєнні обмеження, які названі незмінними і непропорційними поточній ситуації.
Ар’єв також зазначив, що польські праві "просунули" поправку щодо діяльності УПА, хоча у більш м’якому вигляді.
Водночас Європарламент підтримав подальшу допомогу Україні та процес європейської інтеграції.
- Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху до членства у ЄС.
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