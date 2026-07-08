Резолюция Европарламента содержит 26 замечаний в адрес Украины, — Арьев
Если власти Украины будут и дальше игнорировать критические рекомендации Европарламента, то сами станут препятствием для вступления Украины в ЕС.
Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, цитирует Цензор.НЕТ.
Резолюция Европарламента и критика
Арьев привел выдержку из резолюции Европарламента о вступлении Украины в ЕС, принятой несколько часов назад, в частности параграф 54.
"Европарламент призывает украинские власти воздерживаться от политически мотивированных судебных преследований; не вводить персональные санкции против представителей оппозиции; не вводить персональные санкции против лидеров гражданского общества, поскольку такая практика подрывает демократические стандарты и общественное доверие", — говорится в документе.
По словам депутата, помимо положительных оценок борьбы Украины за свободу и независимость, в резолюции содержится 26 отдельных критических или проблемных замечаний, которые влияют на евроинтеграцию.
Основные замечания
Среди ключевых замечаний он назвал медленное выполнение плана реформ Кос-Качка на уровне 15 процентов, давление на НАБУ и САП, политически мотивированное правосудие и санкции против оппозиции.
Также речь идет об ухудшении баланса между правительством и парламентом, проблемах со свободой СМИ и давлением на журналистов, вмешательстве в деятельность профсоюзов, невыполнении части судебных реформ и политическом давлении на гражданское общество.
Отдельно упоминаются бессрочные военные ограничения, которые названы неизменными и несоразмерными текущей ситуации.
Арьев также отметил, что польские правые "протащили" поправку о деятельности УПА, хотя и в более смягченном виде.
В то же время Европарламент поддержал дальнейшую помощь Украине и процесс европейской интеграции.
- Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Украина ожидает скорейшего открытия переговорных кластеров на пути к членству в ЕС.
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