Україна має ухвалити необхідні для членства в ЄС закони до кінця 2027 року, - Качка

Україна входить у переговорний процес щодо кластерів вступу до Європейського Союзу вже з напрацьованою базою, а не з початкового етапу. При цьому мета завершити гармонізацію національного законодавства з правом ЄС до кінця 2027 року залишається незмінною.

Про це на пресконференції після завершення міжурядової конференції з питань вступу України до ЄС сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Переговорні кластери

"Відкриття кластерів - питання єдності та рішення всіх 27 держав-членів ЄС. Всі документи готові. Вони мають бути погоджені всіма державами-членами у форматі засідань COREPER, і, я думаю, тут все буде добре", - заявив Качка.

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Терміни вступу

На запитання про можливі строки вступу України в ЄС віцепрем'єр відповів, що план України виконати всі умови, узгодивши законодавство із законами ЄС до кінця 2027 року, залишається у силі.

"Слід брати до уваги, що в рамках Угоди про асоціацію Україна вже досягла високого рівня імплементації законів ЄС, отже ми не починаємо з нуля. Для нас відкриття кластера означає перехід до фінальної стадії перемовин, де ми можемо верифікувати, перевірити та довести, що ми все зробили. Навіть у сфері верховенства права, яка вважається найбільш вимогливою, всі інституції працюють, і ми маємо значні успіхи щодо довготермінових структурних реформ", - зазначив Качка, нагадавши, що реформа судової системи розпочалася ще 10 років тому, і зараз вже спостерігаються "визначні результати" у сфері обрання суддів до антикорупційного, апеляційних судів та судів першої інстанції.

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