УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5639 відвідувачів онлайн
Новини Волинська трагедія Членство України в ЄС
749 31

Кандидат у прем’єри Польщі від "ПіС" Чарнек закликав не пускати Україну у ЄС через Волинську трагедію

Пшемислав Чарнек

Кандидат у прем’єр-міністри від основної опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив про намір внести до Сейму проєкт резолюції з вимогою заблокувати євроінтеграцію України. 

Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"ПіС" готує резолюцію у Сеймі

Чарнек заявив, що "ПіС" внесе до Сейму резолюцію із закликом блокувати євроінтеграцію України через "прославляння виконавців злочинів на Волині".

"Ми вносимо до Сейму проєкт резолюції проти членства України у ЄС через глорифікацію винуватців Волинської різанини (так в Польщі називають Волинську трагедію, - ред.). Закликаємо уряд виступати проти подальшого прогресу в інтеграції України до ЄС. ЄС не може мати серед членів країну, яка відкрито звертається до найгіршого можливого спадку",- заявив польський політик.

Читайте також: Косіняк-Камиш, перебуваючи на Волині, заявив про необхідність примирення

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Читайте також: Зеленський у день пам’яті жертв Волинської трагедії: Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт

Автор: 

Польща (9578) резолюція (285) Євросоюз (15375)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Йося з адіком поділили цю Польщу та провели парад у Бресті, а винен Бандера та українці. Чому ці недоумки навіть не згадують знищення Польщі нацистами? Чому вони роблять нацистів з нас, під час ******** війни, коли ми стікаємо кровью?
Тому що вони - курви, пихаті та сцикливі.
показати весь коментар
12.07.2026 01:09 Відповісти
+4
Пшедурок, пшедебiл.
показати весь коментар
12.07.2026 00:59 Відповісти
+4
ЄС треба щось з цим робити. Зараз країни-рецепієнти допомоги від ЄС, які влізли до нього раніше за інших, користуючись правом вето, ДИКТУЮТЬ умови для усієї організації.
показати весь коментар
12.07.2026 01:41 Відповісти

Завантаження...

 
 