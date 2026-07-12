Кандидат у прем’єри Польщі від "ПіС" Чарнек закликав не пускати Україну у ЄС через Волинську трагедію
Кандидат у прем’єр-міністри від основної опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив про намір внести до Сейму проєкт резолюції з вимогою заблокувати євроінтеграцію України.
Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"ПіС" готує резолюцію у Сеймі
Чарнек заявив, що "ПіС" внесе до Сейму резолюцію із закликом блокувати євроінтеграцію України через "прославляння виконавців злочинів на Волині".
"Ми вносимо до Сейму проєкт резолюції проти членства України у ЄС через глорифікацію винуватців Волинської різанини (так в Польщі називають Волинську трагедію, - ред.). Закликаємо уряд виступати проти подальшого прогресу в інтеграції України до ЄС. ЄС не може мати серед членів країну, яка відкрито звертається до найгіршого можливого спадку",- заявив польський політик.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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