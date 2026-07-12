Кандидат у прем’єри Польщі від "ПіС" Чарнек закликав не пускати Україну у ЄС через Волинську трагедію

Кандидат у прем’єр-міністри від основної опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив про намір внести до Сейму проєкт резолюції з вимогою заблокувати євроінтеграцію України.

Про це він заявив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"ПіС" готує резолюцію у Сеймі

Чарнек заявив, що "ПіС" внесе до Сейму резолюцію із закликом блокувати євроінтеграцію України через "прославляння виконавців злочинів на Волині".

"Ми вносимо до Сейму проєкт резолюції проти членства України у ЄС через глорифікацію винуватців Волинської різанини (так в Польщі називають Волинську трагедію, - ред.). Закликаємо уряд виступати проти подальшого прогресу в інтеграції України до ЄС. ЄС не може мати серед членів країну, яка відкрито звертається до найгіршого можливого спадку",- заявив польський політик.

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