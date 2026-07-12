Кандидат в премьер-министры Польши от партии "ПиС" Чарнек призвал не пускать Украину в ЕС из-за Волынской трагедии
Кандидат в премьер-министры от основной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил о намерении внести в Сейм проект резолюции с требованием заблокировать евроинтеграцию Украины.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"ПиС" готовит резолюцию в Сейме
Чарнек заявил, что "ПиС" внесет в Сейм резолюцию с призывом заблокировать евроинтеграцию Украины из-за "прославления исполнителей преступлений на Волыни".
"Мы вносим в Сейм проект резолюции против членства Украины в ЕС из-за прославления виновников Волынской резни (так в Польше называют Волынскую трагедию, - ред.). Призываем правительство выступать против дальнейшего прогресса в интеграции Украины в ЕС. ЕС не может иметь в числе своих членов страну, которая открыто обращается к самому худшему из возможных наследий", - заявил польский политик.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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