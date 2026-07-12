Кандидат в премьер-министры Польши от партии "ПиС" Чарнек призвал не пускать Украину в ЕС из-за Волынской трагедии

Кандидат в премьер-министры от основной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил о намерении внести в Сейм проект резолюции с требованием заблокировать евроинтеграцию Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"ПиС" готовит резолюцию в Сейме

Чарнек заявил, что "ПиС" внесет в Сейм резолюцию с призывом заблокировать евроинтеграцию Украины из-за "прославления исполнителей преступлений на Волыни".

"Мы вносим в Сейм проект резолюции против членства Украины в ЕС из-за прославления виновников Волынской резни (так в Польше называют Волынскую трагедию, - ред.). Призываем правительство выступать против дальнейшего прогресса в интеграции Украины в ЕС. ЕС не может иметь в числе своих членов страну, которая открыто обращается к самому худшему из возможных наследий", - заявил польский политик.

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