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Новости Волынская трагедия Членство Украины в ЕС
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Кандидат в премьер-министры Польши от партии "ПиС" Чарнек призвал не пускать Украину в ЕС из-за Волынской трагедии

Пшемыслав Чарнек

Кандидат в премьер-министры от основной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек заявил о намерении внести в Сейм проект резолюции с требованием заблокировать евроинтеграцию Украины. 

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"ПиС" готовит резолюцию в Сейме

Чарнек заявил, что "ПиС" внесет в Сейм резолюцию с призывом заблокировать евроинтеграцию Украины из-за "прославления исполнителей преступлений на Волыни".

"Мы вносим в Сейм проект резолюции против членства Украины в ЕС из-за прославления виновников Волынской резни (так в Польше называют Волынскую трагедию, - ред.). Призываем правительство выступать против дальнейшего прогресса в интеграции Украины в ЕС. ЕС не может иметь в числе своих членов страну, которая открыто обращается к самому худшему из возможных наследий", - заявил польский политик.

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Польша (9292) резолюция (337) Евросоюз (18311)
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Топ комментарии
+30
Йося з адіком поділили цю Польщу та провели парад у Бресті, а винен Бандера та українці. Чому ці недоумки навіть не згадують знищення Польщі нацистами? Чому вони роблять нацистів з нас, під час ******** війни, коли ми стікаємо кровью?
Тому що вони - курви, пихаті та сцикливі.
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12.07.2026 01:09 Ответить
+27
Пшедурок, пшедебiл.
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12.07.2026 00:59 Ответить
+16
Нам треба ядерна зброя а не єс. Тоді ви всі швидко заткнетесь.
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12.07.2026 00:59 Ответить

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