Зеленский в день памяти жертв Волынской трагедии: Украина заинтересована в ускорении поисковых работ

Украина заинтересована в ускорении поисковых работ в селах на Волыни, где могут находиться захоронения жертв Волынской трагедии.

Об этом заявил президент ВладимирЗеленский в своём вечернем обращении, передаёт Цензор.НЕТ.

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Почитание памяти

"В этот день каждый год Польша и Украина чтят память людей — мирных жителей, которые были убиты во время Второй мировой войны на Волыни. Сегодня представители украинского государства приняли участие в совместных молитвах с представителями польского государства — и здесь, в Украине, и в Польше", — отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина вносит свой вклад в объективное установление фактов о погибших в те годы.

"Там, где были села и где были погибшие, проводятся поисковые работы. Украина заинтересована в том, чтобы их ускорить. Уже через два дня начнутся эксгумационные работы на территории сел Островки и Воля Островецкая. Полная правда и христианское почтение к погибшим — это то, что нужно", — добавил президент.

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Общая угроза

Также Зеленский подчеркнул, что нельзя забывать о том, что сейчас, в наше время, Украина и Польша сталкиваются с одной общей угрозой: "И это смертельная угроза для нашей независимости, для наших государств, для каждого города, для каждого села, и эта угроза называется Россией. Говоря о том, что было, мы не должны ставить под сомнение будущее наших народов — будущее Украины, Польши, будущее всей нашей Европы".

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