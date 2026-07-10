На Волыни стартует новый этап эксгумационных работ в бывших селах Островки и Воля Островецкая

На территории бывших сел Островки и Воля Островецкая в Ковельском районе Волынской области с 13 июля начнется новый этап исследований, целью которых является эксгумация и последующее перезахоронение останков местных жителей, погибших в августе 1943 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.

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Эксгумационные работы продлятся до 7 августа. Их будет проводить специализированное учреждение "Волынские древности" при участии сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Для профессионального надзора и консультационной поддержки Украинский институт национальной памяти привлек коммунальное предприятие Львовского областного совета "Доля", которое было определено по результатам тендера.

Исследования будут проводиться в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках работы Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.

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В Институте подчеркнули, что "общая память и готовность к взаимопониманию сближают наши народы во имя общих ценностей, основанных на христианской традиции, уважении к правам человека, добрососедстве в Европе и сопротивлении российскому империализму".

В УИНП также напомнили, что предыдущий этап поисковых работ на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая длился с 20 по 30 апреля этого года. Тогда специалисты обследовали девять локаций: "Воля Островецкая 1", "Воля Островецкая 2", "Воля Островецкая 3", "Стодола", "Трупное поле", "Островки 1", "Островки 2", "Школа" и "Кузня".

По результатам апрельских исследований на трех участках – "Воля Островецкая 1", "Островки 1" и "Школа" – были обнаружены признаки мест захоронений и человеческие останки. На других обследованных участках захоронений не нашли.

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