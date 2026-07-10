На Волині стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Ковельському районі Волинської області з 13 липня розпочнеться новий етап досліджень, метою яких є ексгумація та подальше перепоховання останків місцевих жителів, загиблих у серпні 1943 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував Український інститут національної пам'яті.

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Ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня. Їх проводитиме спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участю співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Для фахового нагляду та консультаційної підтримки Український інститут національної пам'яті залучив комунальне підприємство Львівської обласної ради "Доля", яке визначили за результатами тендеру.

Дослідження виконуватимуть відповідно до домовленостей, досягнутих у межах роботи Українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті.

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В Інституті наголосили, що "спільна пам’ять і готовність до порозуміння зближують наші народи в ім’я спільних цінностей, заснованих на християнській традиції, повазі до прав людини, добросусідстві в Європі та спротиві російському імперіалізмові".

В УІНП також нагадали, що попередній етап пошукових робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька тривав із 20 до 30 квітня цього року. Тоді фахівці обстежили дев'ять локацій: "Воля Островецька 1", "Воля Островецька 2", "Воля Островецька 3", "Стодола", "Трупне поле", "Острівки 1", "Острівки 2", "Школа" та "Кузня".

За результатами квітневих досліджень на трьох ділянках – "Воля Островецька 1", "Острівки 1" та "Школа" – були виявлені ознаки місць поховань і людські останки. На інших обстежених локаціях поховань не знайшли.

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