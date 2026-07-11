Зеленський у день пам’яті жертв Волинської трагедії: Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт
Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт у селах на Волині, де можуть бути поховання жертв Волинської трагедії.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Ушанування памʼяті
"У цей день щороку Польща та Україна вшановують памʼять людей – мирних людей, які були убиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави – і тут, в Україні, і в Польщі", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих в ті роки.
"Там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно", - додав президент.
Спільна загроза
Також Зеленський наголосив, що потрібно не забувати про те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу: "І це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів – майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль