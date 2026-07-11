Навроцький у день пам’яті жертв Волинської трагедії закликав заборонити у Польщі прапор ОУН-УПА

У день пам’яті жертв Волинської трагедії президент Польщі Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.

Про це він сказав під час заходів з вшанування Волинської трагедії у селі Радруж, що неподалік кордону з Україною, передає RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик до заборони

Навроцький наголосив, що використання червоно-чорного прапора УПА в Польщі є неприйнятним.

"Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden ("Кров і земля", німецьких нацистів, - ред.). Це те, що він мав на увазі, і за ним була і є уся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей", - заявив президент Польщі.

Він зазначив, що поляки винувачують "не увесь український народ, а бандерівську ідеологію, тих, хто вбивали, і хто знову апелює до червоно-чорного стяга у 21 сторіччі".

"Це не можна прийняти, тому що прославляння геноциду чи заплющування очей – це запрошення до нового геноциду",- сказав польський лідер.

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Паралелі з повномасштабною війною РФ

Крім того, під час своєї промови Навроцький порівняв жертв Волинської трагедії з українцями — жертвами війни, яку розпочала Росія проти України.

"Хто говорить про сучасну геополітику, про світ війни, хто говорить про державну логіку, я хочу нагадати, що смерть 14-річної Ядвіги Романик – з точки зору її больового порогу, того, що пережили її батьки, з точки зору того, що вона відчувала в серці, коли її вбили українські націоналісти – це та сама смерть, яку сьогодні переживають 14-річні українці від рук бандитів РФ",- заявив президент Польщі.

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Довідково:

Blut und Boden (нім. "Кров і земля") — це складова ідеології німецького націонал-соціалізму (нацизму), яка стверджує, що приналежність до нації визначається походженням (кров'ю) та прив'язаністю до рідної землі (ґрунту), що нібито дає народу право на життєвий простір.

Історичні факти не підтверджують зв'язок між червоно-чорним прапором ОУН та цією складовою нацистської ідеології, як і його походження від неї.

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