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Новини Відносини України та Польщі
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Розраховую на переосмислення Україною Волинської трагедії й закликаю всіх у Польщі стримати надмірні емоції, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує PAP.

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Заклик до українців та поляків

Туск повідомив, що в суботу, 11 липня, у річницю Волинської трагедії, виступить із заявою щодо польсько-української суперечки навколо УПА.

"Напередодні річниці я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам’ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також звертаюся до всіх у Польщі із закликом стримати надмірні емоції", – заявив він.

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Коментуючи зустріч президентів Польщі й України, Туск наголосив, що дуже позитивно оцінює сам факт зустрічі Навроцького і Зеленського.

За його словами, "росіяни були б найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах".

"Сигнали, які публічно надсилають обидва президенти, вказують на те, що принаймні вони обоє точно усвідомлюють, що ця криза зайшла занадто далеко і шкодить як Польщі, так і Україні", – додав голова польського уряду.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

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Польща (9576) Туск Дональд (709) Волинська трагедія (162)
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Топ коментарі
+14
МИ УЖЕ ЇЇ ПЕРЕОСМИСЛИЛИ

- поляки були окупантами
- поляки були на українських землях
- поляки почали
- поляки зрадили УНР - втім їм не звикати нас ділили з московитами
- поляки почали вбивства і ополячування

.....а потім получили по зубам і 100 років НИЮТЬ
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10.07.2026 16:48 Відповісти
+12
А Польщу він не закликає до переосмислення Волинської трагедії, яку польський сейм абсолютно необґрунтовано геноцидом назвав?
Чи він бажає, щоб українця так "переосмислили", щоб забули всі злочини Армії Крайової і погодились з польською пропагандою, що то нібито був "геноцид" білих та пухнастих поляків?
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10.07.2026 16:49 Відповісти
+7
Послухай туск назви хоч одну причину чому тільки ми одні маємо переосмислити а можливо потрібно разом це зробити а. Наприклад поляки спалили живцем моїх прадіда пра бабусю і двох їх доньок. Так що може спочатку ТИ почнеш переосмислити трагедію. Якщо ні то ідіть в дупу гієни.
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10.07.2026 16:51 Відповісти

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