Розраховую на переосмислення Україною Волинської трагедії й закликаю всіх у Польщі стримати надмірні емоції, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує PAP.

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Заклик до українців та поляків

Туск повідомив, що в суботу, 11 липня, у річницю Волинської трагедії, виступить із заявою щодо польсько-української суперечки навколо УПА.

"Напередодні річниці я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам’ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також звертаюся до всіх у Польщі із закликом стримати надмірні емоції", – заявив він.

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Коментуючи зустріч президентів Польщі й України, Туск наголосив, що дуже позитивно оцінює сам факт зустрічі Навроцького і Зеленського.

За його словами, "росіяни були б найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах".

"Сигнали, які публічно надсилають обидва президенти, вказують на те, що принаймні вони обоє точно усвідомлюють, що ця криза зайшла занадто далеко і шкодить як Польщі, так і Україні", – додав голова польського уряду.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

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