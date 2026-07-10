Розраховую на переосмислення Україною Волинської трагедії й закликаю всіх у Польщі стримати надмірні емоції, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує PAP.
Заклик до українців та поляків
Туск повідомив, що в суботу, 11 липня, у річницю Волинської трагедії, виступить із заявою щодо польсько-української суперечки навколо УПА.
"Напередодні річниці я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам’ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також звертаюся до всіх у Польщі із закликом стримати надмірні емоції", – заявив він.
Коментуючи зустріч президентів Польщі й України, Туск наголосив, що дуже позитивно оцінює сам факт зустрічі Навроцького і Зеленського.
За його словами, "росіяни були б найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах".
"Сигнали, які публічно надсилають обидва президенти, вказують на те, що принаймні вони обоє точно усвідомлюють, що ця криза зайшла занадто далеко і шкодить як Польщі, так і Україні", – додав голова польського уряду.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
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- поляки були окупантами
- поляки були на українських землях
- поляки почали
- поляки зрадили УНР - втім їм не звикати нас ділили з московитами
- поляки почали вбивства і ополячування
.....а потім получили по зубам і 100 років НИЮТЬ
Чи він бажає, щоб українця так "переосмислили", щоб забули всі злочини Армії Крайової і погодились з польською пропагандою, що то нібито був "геноцид" білих та пухнастих поляків?