Глава Міноборони Польщі про критиків військової допомоги Україні: "Це зрада чи дурість?"

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що захищатиме рішення про передачу Україні систем Patriot, оскільки вважає, що політики "ПіС" лицемірять у цьому питанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

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Подробиці

Раніше керівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач сказав, що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішення про передачу ракет.

"Це зрада чи просто дурість?" - запитав тоді Пшидач.

"Я питаю міністра Пшидача, чи це зрада, чи дурість? ... Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме, чим зможе. Передача кількох ракет Patriot на прохання Сполучених Штатів, Генерального секретаря (НАТО. - Ред.), – це не погана річ, а хороша. І я особисто захищатиму це рішення, яке ми прийняли як уряд, як Міністерство національної оборони", - відповів Косіняк-Камиш.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та США підписали угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. Це має прискорити виробництво та ремонт ракет на тлі зростання попиту.

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