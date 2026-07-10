Глава Міноборони Польщі про критиків військової допомоги Україні: "Це зрада чи дурість?"
Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що захищатиме рішення про передачу Україні систем Patriot, оскільки вважає, що політики "ПіС" лицемірять у цьому питанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Подробиці
Раніше керівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач сказав, що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішення про передачу ракет.
"Це зрада чи просто дурість?" - запитав тоді Пшидач.
"Я питаю міністра Пшидача, чи це зрада, чи дурість? ... Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме, чим зможе. Передача кількох ракет Patriot на прохання Сполучених Штатів, Генерального секретаря (НАТО. - Ред.), – це не погана річ, а хороша. І я особисто захищатиму це рішення, яке ми прийняли як уряд, як Міністерство національної оборони", - відповів Косіняк-Камиш.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та США підписали угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. Це має прискорити виробництво та ремонт ракет на тлі зростання попиту.
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