Глава Минобороны Польши о критиках военной помощи Украине: "Это предательство или глупость?"

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что будет отстаивать решение о передаче Украине систем Patriot, поскольку считает, что политики "ПиС" ведут себя лицемерно в этом вопросе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

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Ранее руководитель Управления международной политики президента Марчин Пшидач заявил, что заместитель министра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в принятии решения о передаче ракет.

"Это предательство или просто глупость?" - спросил тогда Пшидач.

"Я спрашиваю министра Пшидача: это предательство или глупость? ... Польша будет поддерживать Украину и помогать, чем сможет. Передача нескольких ракет Patriot по просьбе Соединенных Штатов, Генерального секретаря (НАТО. — Ред.), — это не плохо, а хорошо. И я лично буду отстаивать это решение, которое мы приняли как правительство, как Министерство национальной обороны", — ответил Косиняк-Камыш.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Польша, Германия, Нидерланды, Швеция и США подписали соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Это должно ускорить производство и ремонт ракет на фоне роста спроса.

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