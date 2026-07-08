Сикорский о словах Буданова относительно эскалации в Польше: "Лучше бы сдержать эмоции"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Варшава якобы пойдет на "новые эскалационные шаги" к годовщине Волынской трагедии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, цитирует Onet, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорит МИД Польши?

Сикорский обсуждал слова Буданова со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. По мнению главы МИД Польши, руководителю Офиса президента "лучше было бы сдержать эмоции".

"Мне кажется, что лучше было бы сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в западной поддержке, а Польша уже многое сделала для нее", –– добавил Сикорский.

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Напомним, 7 июля глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Польша готовит "целый ряд незрелых эскалационных шагов" к 11 июля, когда в стране отмечают Национальный день памяти жертв Волынской трагедии.

Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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