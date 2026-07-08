Украина заинтересована в равноправных, взаимовыгодных и стратегических отношениях с Польшей, - Сибига

Украина заинтересована в укреплении равноправных, взаимовыгодных и стратегических отношений с Польшей, и "мы обречены на такие отношения".

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на брифинге для журналистов в кулуарах саммита НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дипломатические каналы остаются открытыми

Так, Сибига прокомментировал сообщение о беседе президента Польши Кароля Навроцкого с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы и заинтересованы в продолжении, в укреплении равноправных, взаимовыгодных, стратегических отношений. И мы обречены на такие отношения. Я лично в этом убежден", - отметил он.

По его словам, Украина и Польша нуждаются друг в друге как из соображений безопасности, так и из соображений общего будущего в Европейском Союзе.

Сибага также подчеркнул, что дипломатические каналы остаются открытыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоит напоминать полякам, что Армия Крайова и УПА в определенный момент даже были союзниками, - Сытник

Необходимо задействовать максимальный дипломатический инструментарий

Кроме того, Сибага сообщил, что у него состоялась краткая беседа с главой МИД Польши Радославом Сикорским, и добавил, что тема польско-украинских отношений интересует партнеров.

"Эта тема активно интересует наших партнеров. И я постоянно получаю вопросы по этому поводу", - отметил он.

"Поэтому я считаю, что мы должны и дальше задействовать максимальный дипломатический инструментарий, чтобы вывести эти отношения на тот уровень, на тот путь, которого заслуживают оба наших народа", - подчеркнул украинский министр.

Читайте также: В Польше возник спор между правительством и президентом из-за передачи Украине ракет для системы Patriot