Україна зацікавлена у рівноправних, взаємовигідних і стратегічних відносинах з Польщею, - Сибіга

Україна зацікавлена в цементуванні рівноправних, взаємовигідних і стратегічних відносин із Польщею, і "ми приречені на такі відносини".

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на брифінгу для журналістів на полях саміту НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Дипломатичні канали залишаються відкритими

Так, Сибіга прокоментував повідомлення про розмову президента Польщі Кароля Навроцького з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Ми неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені в продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини. Я особисто переконаний", - зазначив він.

За його словами Україна і Польща потребують одне одного і з міркувань безпеки, і з міркувань спільного майбутнього в Європейському Союзі.

Сибага також наголосив, що дипломатичні канали залишаються відкритими.

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Потрібно задіювати максимальний дипломатичний інструментарій

Крім того, Сибіга повідомив, що мав коротке спілкування з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, і додав, що тема польсько-українських відносин цікавить партнерів.

"Ця тема активно цікавить наших партнерів. І я постійно отримую запитання стосовно цього", – зазначив він.

"Тому я вважаю, що ми повинні далі задіювати максимальний інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи", – наголосив український міністр..

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