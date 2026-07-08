Україна зацікавлена у рівноправних, взаємовигідних і стратегічних відносинах з Польщею, - Сибіга
Україна зацікавлена в цементуванні рівноправних, взаємовигідних і стратегічних відносин із Польщею, і "ми приречені на такі відносини".
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на брифінгу для журналістів на полях саміту НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Дипломатичні канали залишаються відкритими
Так, Сибіга прокоментував повідомлення про розмову президента Польщі Кароля Навроцького з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Ми неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені в продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини. Я особисто переконаний", - зазначив він.
За його словами Україна і Польща потребують одне одного і з міркувань безпеки, і з міркувань спільного майбутнього в Європейському Союзі.
Сибага також наголосив, що дипломатичні канали залишаються відкритими.
Потрібно задіювати максимальний дипломатичний інструментарій
Крім того, Сибіга повідомив, що мав коротке спілкування з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, і додав, що тема польсько-українських відносин цікавить партнерів.
"Ця тема активно цікавить наших партнерів. І я постійно отримую запитання стосовно цього", – зазначив він.
"Тому я вважаю, що ми повинні далі задіювати максимальний інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи", – наголосив український міністр..
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