Стоит напомнить полякам, что Армия Крайова и УПА в определенный момент даже были союзниками, - Сытник

Украине и Польше следует сосредоточиться на общих вызовах и не позволить России использовать исторические споры для ухудшения двусторонних отношений

Об этом заявила журналистка и соучредительница ОО "Голка" Маргарита Сытник, говорится в материале Цензор.НЕТ "Игры патриотов: кто раздувает холодную "войнушку" между Польшей и Украиной, и что нужно делать, чтобы Путин не хлопал в ладоши".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Она рассказала, что была на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске и беседовала с несколькими представителями институтов, в том числе правительственных, о том, что мы можем сделать, чтобы ситуацию либо разрядить, либо хотя бы не допустить ее эскалации.

"Некоторые из них говорили, что "мы хоть и государственные институты, но понимаем общие вызовы и опасность обострения отношений". Они предлагают проводить встречи с участием аналитических центров - польских, украинских - чтобы найти это общее решение. Но от каждого из них можно было услышать: лишь бы не появились новые информационные поводы! За которые может зацепиться, в первую очередь, Польша, и раскрутить новую информационную волну... Мы видим, что сейчас активно в этом направлении заработала ФСБ с фабрикацией доказательств об участии УПА в Волынской трагедии", - отметила Сытник.

Журналистка считает, что стоит рассказывать о совместном позитивном, что есть между нашими странами.

Читайте также: Туск о якобы тайной передаче Украине ракет типа Patriot: Не играйте с огнем, помощь Киеву - консенсус Польши

"Здесь должны подключиться СМИ и гражданское общество. А у нас много хорошего общего - и в кухне, и в традициях, и в музыке.

Да и в истории: поляки и казаки когда-то штурмовали Москву, теперь ВСУ её поджигают. Даже если взять ту самую волынскую историю, то Армия Крайова и УПА на самом деле вели переговоры - и в какой-то момент были союзниками. В мае 1946 года УПА и АК, объединив усилия, разгромили отряд НКВД в Грубешове. Надо помнить, что у нас общий враг, но учиться жить в мире и без него", - добавила она.

Материал о напряженности в отношениях между Украиной и Польшей читайте по ссылке.

Читайте также: Польша и впредь будет помогать Украине ради собственной безопасности, - Туск

Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

Читайте также: Главу Канцелярии президента Польши внесли в "Миротворец" из-за заявления о "Восточной Малопольше". ФОТО