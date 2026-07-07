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Новости Отношения Украины и Польши
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Главу Канцелярии президента Польши внесли в "Миротворец" из-за заявления о "Восточной Малопольше". ФОТО

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий был внесен в базу данных центра "Миротворец" после его высказываний о западных регионах Украины, которые были расценены как посягательство на территориальную целостность государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные центра "Миротворец".

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В досье, опубликованном на сайте "Миротворца", Богуцкий назван "антиукраинским пропагандистом". Среди причин внесения в базу указаны якобы посягательство на суверенитет Украины, попытки подорвать ее территориальную целостность, участие в актах гуманитарной агрессии и манипулирование общественно значимой информацией с целью разжигания вражды между украинцами и поляками.

Богуцкий на сайте

Также администрация ресурса призвала украинские правоохранительные органы обратить внимание на деятельность польского чиновника, считая, что его действия представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Причиной стало заявление о "Восточной Малопольше"

Основанием для внесения Богуцкого в базу стали его слова во время выступления в Сейме Польши, где, говоря о Волынской трагедии, он назвал западные области Украины "Восточной Малопольшей".

Эта формулировка вызвала резонанс, поскольку ее используют отдельные польские круги, которые связывают современные территории западной Украины с историческими польскими землями. В Украине подобные заявления воспринимаются как неприемлемые и способные поставить под сомнение международно признанную территориальную целостность государства.

Что этому предшествовало?

  • 1 июля Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона.
  • Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, Пантеон будет создаваться в несколько этапов с привлечением ученых, общественности, органов власти и украинцев.

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Автор: 

Польша (9263) пропаганда (3798)
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Топ комментарии
+12
И правильно сделали. Чем больше Украина будет прогибаться под такими вот заявами и утриаться без реакции, тем больше всяких шакалов на всех четырёх сторонах компаса будут совать руки на украинские земли. Уже все вокруг достали: во всём мире куча спорных земель, и только Украина "всем вокруг должна". Думаю один-два жёстких ответа уменьшат желания раззевать хлебала...
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07.07.2026 07:39 Ответить
+12
Я вибачаюся - а що у вас, з головою? Бо тільки зовсім "обезбашена" людина може написать подібне...
Голова канцелярії президента держави - держслужбовець високого рівня. І те, що виходить з його уст - має вагу. Польща підписала протокол в Хельсінкі, в 1975 році. Цим підписом вона гарантувала НЕДОТОРКАННІСТЬ КОРДОНІВ У ЄВРОПІ, з своїми сусідами. Ляпанням язиком про "Малопольщу" він піддав сумніву авторитет своєї держави та видав провокативну заяву про територіальні претензії до України... Фактично, викликав міжнародний дипломатичний скандал - бо зміна державного кордону між європейськими країнами може буть вчинена тільки за обопільної угоди... Тобто, його заяви провокують ВІЙНУ! То що ж повинен робить "Миротворець"?
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07.07.2026 07:58 Ответить
+11
А ваш коментар з ознаками пи₴діжа.
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07.07.2026 07:41 Ответить

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