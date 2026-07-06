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Новости Потребность Украины в польских МиГ-29 Отношения Украины и Польши
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Украина и Польша продолжают переговоры об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотные технологии, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Польша и Украина продолжают переговоры о возможном обмене польских истребителей МиГ-29 на современные украинские беспилотные технологии.

Об этом вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции в понедельник в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Переговоры продолжаются

"На прошлой неделе появился шанс продолжить эти переговоры. Мы получили от украинской стороны сигнал, что она по-прежнему заинтересована в такой договоренности. Украина представила предложения по передаче Польше беспилотных технологий в течение ближайших двух лет", — сообщил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Варшава готова рассматривать только взаимовыгодное соглашение.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши решило постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые Варшава обещала направить в Украину в обмен на технологии в сфере дронов, однако сделка сорвалась.

Передача Украине польских МиГов

  • В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.
  • Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.
  • Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не делится с Польшей дронными технологиями из-за исторических споров, — Косиняк-Камыш

Автор: 

Польша (9256) Косиняк-Камыш Владислав (87) истребитель (164)
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Топ комментарии
+11
А просто так віддати стікаючій кров'ю країні , що захищається, віра не дозволяє? Тим більше що ви їх вже вирішилли порізати на чермет,... 😡😡😡
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06.07.2026 20:40 Ответить
+10
Це як зрівняти комп'ютер 2000-х і зараз. Вони нам хлам, а ми їм нові технології і напевне ми ще повинні подякувати.
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06.07.2026 20:35 Ответить
+9
Виторговують, виторговують європейські цигани...
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06.07.2026 20:35 Ответить

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