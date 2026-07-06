Украина и Польша продолжают переговоры об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотные технологии, - Косиняк-Камыш

Польша и Украина продолжают переговоры о возможном обмене польских истребителей МиГ-29 на современные украинские беспилотные технологии.

Об этом вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции в понедельник в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Переговоры продолжаются

"На прошлой неделе появился шанс продолжить эти переговоры. Мы получили от украинской стороны сигнал, что она по-прежнему заинтересована в такой договоренности. Украина представила предложения по передаче Польше беспилотных технологий в течение ближайших двух лет", — сообщил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Варшава готова рассматривать только взаимовыгодное соглашение.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши решило постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые Варшава обещала направить в Украину в обмен на технологии в сфере дронов, однако сделка сорвалась.

Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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