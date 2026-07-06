Україна та Польща продовжують переговори про обмін винищувачів МіГ-29 на безпілотні технології, - Косіняк-Камиш

Польща та Україна продовжують переговори щодо можливого обміну польських винищувачів МіГ-29 на сучасні українські безпілотні технології.

Про це віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив на пресконференції в понеділок у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговори тривають

"Минулого тижня з’явився шанс продовжити ці переговори. Ми отримали від української сторони сигнал, що вона й надалі зацікавлена в такій домовленості. Україна представила пропозиції щодо передачі Польщі безпілотних технологій упродовж найближчих двох років", – повідомив Косіняк-Камиш.

Він додав, що Варшава готова розглядати лише взаємовигідну угоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща розкрила дані про військову допомогу Україні з 2022 року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Польщі вирішило поступово виводити з експлуатації винищувачі МіГ-29, які Варшава обіцяла направити до України в обмін на технології у сфері дронів, однак угода зірвалася.

Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не ділиться з Польщею дроновими технологіями через історичні суперечки, - Косіняк-Камиш