Голову Канцелярії президента Польщі внесли до "Миротворця" через заяву про "Східну Малопольщу". ФОТО
Голову Канцелярії президента Польщі Збіґнєва Богуцького внесли до бази центру "Миротворець" після його висловлювань про західні регіони України, які розцінили як посягання на територіальну цілісність держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру "Миротворець".
У досьє, оприлюдненому на сайті "Миротворця", Богуцького названо "антиукраїнським пропагандистом". Серед причин внесення до бази зазначено нібито посягання на суверенітет України, спроби підірвати її територіальну цілісність, участь в актах гуманітарної агресії та маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.
Також адміністрація ресурсу закликала українські правоохоронні органи звернути увагу на діяльність польського посадовця, вважаючи, що його дії становлять загрозу національній безпеці України.
Причиною стала заява про "Східну Малопольщу"
Підставою для внесення Богуцького до бази стали його слова під час виступу в Сеймі Польщі, де, говорячи про Волинську трагедію, він назвав західні області України "Східною Малопольщею".
Це формулювання викликало резонанс, оскільки його використовують окремі польські середовища, які пов'язують сучасні території західної України з історичними польськими землями. В Україні подібні заяви сприймають як неприйнятні та такі, що можуть ставити під сумнів міжнародно визнану територіальну цілісність держави.
Що передувало?
- 1 липня Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону.
- Раніше президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті відповідний законопроєкт. За словами голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, Пантеон створюватимуть у кілька етапів із залученням науковців, громадськості, органів влади та українців.
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Голова канцелярії президента держави - держслужбовець високого рівня. І те, що виходить з його уст - має вагу. Польща підписала протокол в Хельсінкі, в 1975 році. Цим підписом вона гарантувала НЕДОТОРКАННІСТЬ КОРДОНІВ У ЄВРОПІ, з своїми сусідами. Ляпанням язиком про "Малопольщу" він піддав сумніву авторитет своєї держави та видав провокативну заяву про територіальні претензії до України... Фактично, викликав міжнародний дипломатичний скандал - бо зміна державного кордону між європейськими країнами може буть вчинена тільки за обопільної угоди... Тобто, його заяви провокують ВІЙНУ! То що ж повинен робить "Миротворець"?