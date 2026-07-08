Сікорський про слова Буданова щодо ескалації Польщі: "Краще було б стримати емоції"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував слова керівника Офісу президента України Кирила Буданова про те, що Варшава нібито піде на "нові ескалаційні кроки" до річниці Волинської трагедії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже МЗС Польщі?

Сікорський говорив щодо слів Буданова зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. На думку очільника МЗС Польщі, главі Офісу президента "краще було б стримати емоції".

"Мені здається, що краще було б стримати емоції, адже саме Україна потребує західної підтримки, а Польща вже багато зробила для неї", –– додав Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена у рівноправних, взаємовигідних і стратегічних відносинах з Польщею, - Сибіга

Нагадаємо, 7 липня керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Польща готує "цілу низку незрілих ескалаційних кроків" до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам'яті жертв Волинської трагедії.

Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі виникла суперечка між урядом і президентом через передачу Україні ракет до Patriot