Найскладніший етап у відносинах із Польщею ще попереду, Варшава може піти на ескалацію, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що, за наявною інформацією, Польща може вдатися до непродуманих кроків, пов’язаних із вшануванням річниці Волинської трагедії 11 липня. Він також підкреслив, що Україна не погоджується на висунення будь-яких ультимативних вимог, навіть з боку держав-партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

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Найскладніше ще попереду

Зокрема, Буданов прогнозує пік напруги у відносинах із Польщею вже наступного тижня і найскладніший етап у двосторонніх відносинах ще попереду. Головним чинником стане історична дата.

Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці. У нас трошки менше ніж тиждень залишилося до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії", - заявив він.

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Можливе чергове загострення

За наявною інформацією, польська сторона планує дії, які можуть призвести до чергового загострення. Проте, за словами керівника Офісу президента, Україна займає непохитну позицію щодо будь-якого зовнішнього тиску.

"Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум - це Російська Федерація. Без образ до Польщі - але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його (ультиматум. - Ред.) все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумом з нами розмовляти не треба", - наголосив Буданов.

Українська сторона також не планує діяти на випередження чи робити помилкові кроки. Проте будь-який вияв недружньої політики отримає реакцію.

Якщо ми визнаємо, що хтось робить незрілі кроки, нащо нам відповідати, робити хибні кроки наперед. Зроблять свій - побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде", - підсумував він.

На думку Буданова, пік ескалації завжди має два шляхи розвитку. Це або неминуча катастрофа, або подальша розрядка. Він висловив сподівання, що ситуація з Польщею зрештою піде за шляхом деескалації.

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Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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