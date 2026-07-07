Самый сложный этап в отношениях с Польшей еще впереди, Варшава может пойти на эскалацию, - Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что, по имеющейся информации, Польша может пойти на непродуманные шаги, связанные с чествованием годовщины Волынской трагедии 11 июля. Он также подчеркнул, что Украина не согласна на выдвижение каких-либо ультимативных требований, даже со стороны государств-партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

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Самое сложное еще впереди

В частности, Буданов прогнозирует пик напряженности в отношениях с Польшей уже на следующей неделе, а самый сложный этап в двусторонних отношениях еще впереди. Главным фактором станет историческая дата.

Он точно будет первым. Здесь нет большой тайны. У нас осталось чуть меньше недели до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии", - заявил он.

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Возможно очередное обострение

По имеющейся информации, польская сторона планирует действия, которые могут привести к очередному обострению. Однако, по словам главы Офиса президента, Украина занимает непоколебимую позицию в отношении любого внешнего давления.

"Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, — это Российская Федерация. Без обид в адрес Польши — но она чуть-чуть мощнее, чем Польша. И мы его (ультиматум. — Ред.) всё равно не приняли. Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? С нами не стоит разговаривать в форме ультиматума", — подчеркнул Буданов.

Украинская сторона также не планирует действовать на опережение или совершать ошибочные шаги. Однако любое проявление недружественной политики вызовет ответную реакцию.

"Если мы признаем, что кто-то делает незрелые шаги, зачем нам отвечать, делать ошибочные шаги вперед. Сделают свой — посмотрим, будем отвечать. Молча сидеть никто не будет", — подытожил он.

По мнению Буданова, пик эскалации всегда имеет два пути развития. Это либо неизбежная катастрофа, либо последующая разрядка. Он выразил надежду, что ситуация с Польшей в конечном итоге пойдет по пути деэскалации.

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Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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