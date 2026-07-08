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Новини Відносини України та Польщі Зустріч Навроцького та Зеленського
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Зеленський та Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО: Між країнами важливо зберігати взаєморозуміння

Навроцький та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня. Переговори відбулися вперше після позбавлення українського лідера ордена "Білого Орла" на тлі перейменування підрозділу "імені Героїв УПА".

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

Зеленський заявив, що це була "важлива і потрібна розмова", лідери говорили понад годину.

"Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог", –– додав президент.

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Відносини України та Польщі

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28286) Польща (9563) Навроцький Кароль (200)
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Топ коментарі
+2
Коментатори фуєві.
Краще діяти а не бігти до мікрофону кожного дня як Кеп Очевидність
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08.07.2026 19:39 Відповісти
+2
Не тільки рашка, а і ці дві персони не друзі України так точно
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08.07.2026 19:40 Відповісти
+2
Myko

Коротше, у навроцького піджали хвоста і доказують що орла у Зеленського вже ніхто не відбирав. Покажіть, кажуть наказ опублікований в урядовій газеті. Наказу не має, а раз так то й орла ніхто не відбирав. Це Зеленський сам взяв і його віддав, замість того щоб подзвонити навроцькому і поговорити.
У Польщі на Навроцького таке несеться, все повернулось проти нього, що зганьбив престиж нагороди, що тепер орла ніхто не захоче отримувати якщо його дали, а потім забрали, хотів принизити Україну й українського президента а принизив Польщу і себе.
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08.07.2026 19:40 Відповісти

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