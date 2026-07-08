Зеленський та Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО: Між країнами важливо зберігати взаєморозуміння

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня. Переговори відбулися вперше після позбавлення українського лідера ордена "Білого Орла" на тлі перейменування підрозділу "імені Героїв УПА".

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі зустрічі

Зеленський заявив, що це була "важлива і потрібна розмова", лідери говорили понад годину.

"Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог", –– додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про слова Буданова щодо ескалації Польщі: "Краще було б стримати емоції"

Відносини України та Польщі

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напруга між Польщею та Україною - це план Росії з розвалу Європи, - Княжицький