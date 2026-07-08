Зеленский и Навроцкий встретились на полях саммита НАТО: между странами важно сохранять взаимопонимание

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий провели встречу в кулуарах саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Переговоры состоялись впервые после лишения украинского лидера ордена "Белого Орла" на фоне переименования подразделения "в честь Героев УПА".

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали встречи

Зеленский заявил, что это был "важный и нужный разговор", лидеры беседовали более часа.

"У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам нужны только прочные отношения. Договорились продолжить диалог", — добавил президент.

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Отношения Украины и Польши

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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