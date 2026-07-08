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Новости Отношения Украины и Польши Встреча Навроцкого и Зеленского
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Зеленский и Навроцкий встретились на полях саммита НАТО: между странами важно сохранять взаимопонимание

Навроцкий и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий провели встречу в кулуарах саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Переговоры состоялись впервые после лишения украинского лидера ордена "Белого Орла" на фоне переименования подразделения "в честь Героев УПА".

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали встречи

Зеленский заявил, что это был "важный и нужный разговор", лидеры беседовали более часа.

"У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам нужны только прочные отношения. Договорились продолжить диалог", — добавил президент.

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Отношения Украины и Польши

  • Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
  • Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24762) Польша (9272) Навроцкий Кароль (198)
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Топ комментарии
+6
Myko

Коротше, у навроцького піджали хвоста і доказують що орла у Зеленського вже ніхто не відбирав. Покажіть, кажуть наказ опублікований в урядовій газеті. Наказу не має, а раз так то й орла ніхто не відбирав. Це Зеленський сам взяв і його віддав, замість того щоб подзвонити навроцькому і поговорити.
У Польщі на Навроцького таке несеться, все повернулось проти нього, що зганьбив престиж нагороди, що тепер орла ніхто не захоче отримувати якщо його дали, а потім забрали, хотів принизити Україну й українського президента а принизив Польщу і себе.
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08.07.2026 19:40 Ответить
+3
Не тільки рашка, а і ці дві персони не друзі України так точно
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08.07.2026 19:40 Ответить
+3
Так обісрався ж Насратьській. Бардзо моцно обісрався з тім білим когутом. Обісрався, обсох і зрозумів шо треба ж відпрати власну белізну від власного лайна, бо смердить же ж вона на всю Європу.
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08.07.2026 20:16 Ответить

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