Напряженность между Польшей и Украиной - это план России по развалу Европы, - Княжицкий

Депутат Верховной Рады от партии "Евросоюз" Николай Княжицкий считает, что обострение украинско-польских отношений наиболее выгодно России и угрожает прежде всего самой Польше. Он призвал не поддаваться на провокации, сохранять сотрудничество между странами и не допускать раскола Европы.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Игры патриотов: кто раздувает холодную "войнушку" между Польшей и Украиной, и что нужно делать, чтобы Путин не хлопал в ладоши".

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Что известно?

По мнению парламентария, напряженность в отношениях между Украиной и Польшей угрожает не столько Киеву, сколько самой Варшаве.

"Потому что если Польша не будет поддерживать Украину, то Украина найдет поддержку у немцев, французов и других стран, а Польша просто будет маргинализироваться, останется и вне процессов европейской солидарности, и вне процессов восстановления. Это и есть план России и некоторых американских кругов: развалить Европу, разобщить Европу, ослабить сильные европейские страны и, конечно, оставить Украину без поддержки", - пояснил он.

Княжицкий отметил, что следует сотрудничать с теми здравомыслящими, разумными и ответственными поляками, которые хотят видеть Польшу сильным лидером в Европе и союзником Украины, а не аутсайдером.

"Вместе с тем нужно сотрудничать со многими другими странами, не развивать в себе антиевропейские и антипольские настроения. Ведь мы, как никто другой, заинтересованы в единстве Европы, сотрудничестве с Польшей и в общей победе над Россией. Ведь если Россия дезинтегрирует Европу и уничтожит Украину, следующей будет Польша, а с точки зрения провокаций она может гораздо быстрее стать жертвой (об этом сообщает американская разведка). А дальше - страны Балтии (или, возможно, с них они и начнут) и контроль над Восточной Европой.

Чтобы этого не допустить, здравомыслящие демократические силы в Украине, Польше и Европе должны сотрудничать", - подчеркнул он.

Также Княжицкий отметил, что напряжение между Украиной и Польшей "раскручивают" ультраправые антиукраинские партии, надеясь, что украинцы будут отвечать зеркально.

"Потому что это план России. Все эти массовые антипольские надписи, которые вы видите у украинцев, - это очень часто не российские агенты. Это полезные идиоты, но это план России. А вот антиукраинские призывы в Польше из ультраправого лагеря - это российские агенты. Это чтобы было понятно, кто где", - подытожил нардеп.

Полный материал доступен по ссылке.

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Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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