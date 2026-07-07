МИД отреагировал на законопроект Польши об уголовной ответственности за пропаганду ОУН-УПА

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на рассмотрение в польском Сейме законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за публичную пропаганду идеологии Организации украинских националистов (фракции Бандеры) и Украинской повстанческой армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, передает "Европейская правда". По словам Тихого, украинская сторона внимательно следит за ходом рассмотрения документа и призывает Польшу к благоразумию и взвешенности.

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В МИД подчеркнули, что Польша остается стратегическим партнером Украины в противодействии российской агрессии, европейской интеграции, экономическом сотрудничестве и развитии межчеловеческих контактов. Украинская сторона также выразила благодарность Польше и польскому народу за поддержку, которую страна оказывает с начала полномасштабного вторжения России.

В ведомстве отметили, что деликатные исторические вопросы должны решаться путем профессионального диалога на основе взаимного уважения, а не становиться инструментом политической риторики.

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Украина призвала избегать односторонних шагов

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина не стремится к дальнейшему обострению отношений с Польшей и рассчитывает на аналогичный подход со стороны Польши.

Он подчеркнул, что все решения должны приниматься с учетом стратегической важности украинско-польского партнерства, а не краткосрочных политических интересов.

В МИД также предостерегли польскую сторону от односторонних шагов, ведущих к эскалации, и предложили сосредоточиться на снижении напряженности с помощью двусторонних механизмов сотрудничества, дипломатических инструментов и активизации работы Польско-украинского конгресса историков.

Законопроект, рассматриваемый польским Сеймом, предлагает дополнить Уголовный кодекс Польши нормой о наказании в виде лишения свободы на срок до трех лет за публичную пропаганду идеологии ОУН-УПА или идеологии, призывающей к применению насилия с целью оказания влияния на политическую или общественную жизнь.

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