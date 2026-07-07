МЗС відреагувало на законопроєкт Польщі про кримінальну відповідальність за пропаганду ОУН-УПА

Міністерство закордонних справ України відреагувало на розгляд у польському Сеймі законопроєкту, який передбачає кримінальну відповідальність за публічну пропаганду ідеології Організації українських націоналістів (фракції Бандери) та Української повстанської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Європейська правда". За словами Тихого, українська сторона уважно стежить за перебігом розгляду документа та закликає Польщу до розсудливості й виваженості.

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У МЗС наголосили, що Польща залишається стратегічним партнером України у протидії російській агресії, європейській інтеграції, економічній співпраці та розвитку міжлюдських контактів. Українська сторона також висловила вдячність Польщі та польському народу за підтримку, яку країна надає від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У відомстві зазначили, що чутливі історичні питання мають вирішуватися шляхом фахового діалогу на засадах взаємної поваги, а не ставати інструментом політичної риторики.

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Україна закликала уникати односторонніх кроків

Георгій Тихий підкреслив, що Україна не прагне подальшого загострення відносин із Польщею та розраховує на аналогічний підхід з польського боку.

Він наголосив, що всі рішення мають ухвалюватися з урахуванням стратегічної важливості українсько-польського партнерства, а не короткострокових політичних інтересів.

У МЗС також застерегли польську сторону від односторонніх ескалаційних кроків і запропонували зосередитися на зниженні напруги через двосторонні механізми співпраці, дипломатичні інструменти та активізацію роботи Польсько-українського конгресу істориків.

Законопроєкт, який розглядає польський Сейм, пропонує доповнити Кримінальний кодекс Польщі нормою про покарання до трьох років позбавлення волі за публічну пропаганду ідеології ОУН-УПА або ідеології, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя.

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