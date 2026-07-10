Агентура РФ намагається "підігріти" польсько-українські емоції, - Сікорський

Російська агентура і мільйони тролів в інтернеті намагаються "підігріти" польсько-українські емоції на тлі суперечки, що виникла між Україною та Польщею.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rmf24.

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Що відомо

"Ми бачимо, що російська агентура буквально намагається "підігріти" польсько-українські емоції. Свою справу роблять і мільйони тролів в Інтернеті, і ми знаємо, кого це тішить: пана Медведєва, пані Захарову, нас до цього заохочують. Тому пропоную замислитися, адже від XVII століття польсько-українські суперечки, злочини чи конфлікти завжди служили нашому спільному ворогові", - наголосив Сікорський.

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Україна потребує Польщі

Також він зауважив, що Україна зараз більше потребує Польщі, як у контексті війни з Росією, так і питанні вступу до Європейського Союзу.

"Нам довелося здійснити чимало адаптацій до європейських норм, перш ніж ми стали членом Євросоюзу, і Україні доведеться зробити те саме", - наголосив Сікорський.

Що передувало

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що є підтверджені й правдиві дані розвідки про те, що Росія готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.

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