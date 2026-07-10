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Новини Відносини України та Польщі
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Агентура РФ намагається "підігріти" польсько-українські емоції, - Сікорський

Сікорський про російську агентуру

Російська агентура і мільйони тролів в інтернеті намагаються "підігріти" польсько-українські емоції на тлі суперечки, що виникла між Україною та Польщею.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rmf24.

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Що відомо

"Ми бачимо, що російська агентура буквально намагається "підігріти" польсько-українські емоції. Свою справу роблять і мільйони тролів в Інтернеті, і ми знаємо, кого це тішить: пана Медведєва, пані Захарову, нас до цього заохочують. Тому пропоную замислитися, адже від XVII століття польсько-українські суперечки, злочини чи конфлікти завжди служили нашому спільному ворогові", - наголосив Сікорський.

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Україна потребує Польщі

Також він зауважив, що Україна зараз більше потребує Польщі, як у контексті війни з Росією, так і питанні вступу до Європейського Союзу.

"Нам довелося здійснити чимало адаптацій до європейських норм, перш ніж ми стали членом Євросоюзу, і Україні доведеться зробити те саме", - наголосив Сікорський.

Що передувало

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що є підтверджені й правдиві дані розвідки про те, що Росія готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.

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  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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Польща (9570) росія (70789) Сікорський Радослав (403)
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Топ коментарі
+5
Ага, тобто це все російська агентура на посту президента Польщі винна
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10.07.2026 14:42 Відповісти
+3
Російська агентура і мільйони тролів в інтернеті намагаються "підігріти" польсько-українські емоції на тлі суперечки, котру створив на рівному місці проплачений куйлом польський троль Навроцький
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10.07.2026 14:45 Відповісти
+2
Рашкостан він Такий...

У чувака який зустрічав татарина з Казані в аеропорту Москви з плакатом
ЗАМІР та ЗАКІЄВ не було шансів залишитися на волі!
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10.07.2026 14:47 Відповісти

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