Агентура РФ намагається "підігріти" польсько-українські емоції, - Сікорський
Російська агентура і мільйони тролів в інтернеті намагаються "підігріти" польсько-українські емоції на тлі суперечки, що виникла між Україною та Польщею.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rmf24.
Що відомо
"Ми бачимо, що російська агентура буквально намагається "підігріти" польсько-українські емоції. Свою справу роблять і мільйони тролів в Інтернеті, і ми знаємо, кого це тішить: пана Медведєва, пані Захарову, нас до цього заохочують. Тому пропоную замислитися, адже від XVII століття польсько-українські суперечки, злочини чи конфлікти завжди служили нашому спільному ворогові", - наголосив Сікорський.
Україна потребує Польщі
Також він зауважив, що Україна зараз більше потребує Польщі, як у контексті війни з Росією, так і питанні вступу до Європейського Союзу.
"Нам довелося здійснити чимало адаптацій до європейських норм, перш ніж ми стали членом Євросоюзу, і Україні доведеться зробити те саме", - наголосив Сікорський.
Що передувало
Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що є підтверджені й правдиві дані розвідки про те, що Росія готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
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