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Новости Отношения Украины и Польши
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Агентура РФ пытается "разогреть" польско-украинские эмоции, - Сикорский

Сикорский о российской агентуре

Российская агентура и миллионы троллей в интернете пытаются "разогреть" польско-украинские страсти на фоне возникшего спора между Украиной и Польшей.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.

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Что известно

"Мы видим, что российская агентура буквально пытается "разогреть" польско-украинские эмоции. Свою роль играют и миллионы троллей в Интернете, и мы знаем, кому это на руку: господину Медведеву, госпоже Захаровой, нас к этому подталкивают. Поэтому предлагаю задуматься, ведь с XVII века польско-украинские споры, преступления или конфликты всегда служили нашему общему врагу", - подчеркнул Сикорский.

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Украина нуждается в Польше

Кроме того, он отметил, что Украина сейчас больше нуждается в Польше, как в контексте войны с Россией, так и в вопросе вступления в Европейский Союз.

"Нам пришлось провести немало адаптаций к европейским нормам, прежде чем мы стали членом Евросоюза, и Украине придется сделать то же самое", - подчеркнул Сикорский.

Что предшествовало

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что имеются подтвержденные и достоверные данные разведки о том, что Россия готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.

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  • Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
  • Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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Польша (9287) россия (98231) Сикорский Радослав (560)
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Топ комментарии
+5
Ага, тобто це все російська агентура на посту президента Польщі винна
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10.07.2026 14:42 Ответить
+3
Російська агентура і мільйони тролів в інтернеті намагаються "підігріти" польсько-українські емоції на тлі суперечки, котру створив на рівному місці проплачений куйлом польський троль Навроцький
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10.07.2026 14:45 Ответить
+2
Рашкостан він Такий...

У чувака який зустрічав татарина з Казані в аеропорту Москви з плакатом
ЗАМІР та ЗАКІЄВ не було шансів залишитися на волі!
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10.07.2026 14:47 Ответить

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