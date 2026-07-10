Агентура РФ пытается "разогреть" польско-украинские эмоции, - Сикорский
Российская агентура и миллионы троллей в интернете пытаются "разогреть" польско-украинские страсти на фоне возникшего спора между Украиной и Польшей.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.
Что известно
"Мы видим, что российская агентура буквально пытается "разогреть" польско-украинские эмоции. Свою роль играют и миллионы троллей в Интернете, и мы знаем, кому это на руку: господину Медведеву, госпоже Захаровой, нас к этому подталкивают. Поэтому предлагаю задуматься, ведь с XVII века польско-украинские споры, преступления или конфликты всегда служили нашему общему врагу", - подчеркнул Сикорский.
Украина нуждается в Польше
Кроме того, он отметил, что Украина сейчас больше нуждается в Польше, как в контексте войны с Россией, так и в вопросе вступления в Европейский Союз.
"Нам пришлось провести немало адаптаций к европейским нормам, прежде чем мы стали членом Евросоюза, и Украине придется сделать то же самое", - подчеркнул Сикорский.
Что предшествовало
Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что имеются подтвержденные и достоверные данные разведки о том, что Россия готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
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