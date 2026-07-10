Агентура РФ пытается "разогреть" польско-украинские эмоции, - Сикорский

Российская агентура и миллионы троллей в интернете пытаются "разогреть" польско-украинские страсти на фоне возникшего спора между Украиной и Польшей.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.

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Что известно

"Мы видим, что российская агентура буквально пытается "разогреть" польско-украинские эмоции. Свою роль играют и миллионы троллей в Интернете, и мы знаем, кому это на руку: господину Медведеву, госпоже Захаровой, нас к этому подталкивают. Поэтому предлагаю задуматься, ведь с XVII века польско-украинские споры, преступления или конфликты всегда служили нашему общему врагу", - подчеркнул Сикорский.

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Украина нуждается в Польше

Кроме того, он отметил, что Украина сейчас больше нуждается в Польше, как в контексте войны с Россией, так и в вопросе вступления в Европейский Союз.

"Нам пришлось провести немало адаптаций к европейским нормам, прежде чем мы стали членом Евросоюза, и Украине придется сделать то же самое", - подчеркнул Сикорский.

Что предшествовало

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что имеются подтвержденные и достоверные данные разведки о том, что Россия готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.

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