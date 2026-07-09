Есть достоверная информация, что Россия "снова что-то планирует", — глава МИД Польши Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава и её западные союзники располагают подтверждёнными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе
Об этом он сказал во время совместной с главой МИД Франции пресс-конференции, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение Варшавы
Комментируя по просьбе журналистов последние тревожные публикации в СМИ об активизации российского шпионского и диверсионного контингента, Сикорский подтвердил:
"Россияне снова что-то планируют; у нас есть достоверная информация. Сегодня вы должны поверить нам — не только мне, но и другим странам — что у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют. Цель этих предупреждений — отговорить их от осуществления этих провокаций".
Глава МИД Польши отметил, что не имеет права раскрывать детали отчетов спецслужб, однако напомнил, что Россия уже давно ведет против Польши и Франции гибридную войну.
По его словам, речь идет о кибератаках на государственные системы, попытках сбора информации о критической инфраструктуре с помощью судов "теневого флота", поджогах, диверсиях на железной дороге, атаках беспилотниками.
Он добавил, что перед полномасштабным вторжением в Украину именно превентивные заявления американской разведки сорвали сценарий Кремля по фабрикации поводов для войны посредством операций под "чужим флагом".
Позиция Парижа
В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж также фиксирует усиление гибридной активности России.
По его словам, Польша и Франция уже четыре года находятся в центре российских гибридных атак, а с ростом трудностей России на поле боя Москва все чаще прибегает к провокациям.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России, которая может быть направлена на проверку решимости НАТО.
- Речь идет о нескольких возможных вариантах развития событий. В частности, это могут быть атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, имитация авиаударов или проникновение на территорию Польши небольших групп российских или белорусских военных под предлогом "сбоя GPS" или проведения спасательной операции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль