Есть достоверная информация, что Россия "снова что-то планирует", — глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава и её западные союзники располагают подтверждёнными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе

Об этом он сказал во время совместной с главой МИД Франции пресс-конференции, цитирует RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение Варшавы

Комментируя по просьбе журналистов последние тревожные публикации в СМИ об активизации российского шпионского и диверсионного контингента, Сикорский подтвердил:

"Россияне снова что-то планируют; у нас есть достоверная информация. Сегодня вы должны поверить нам — не только мне, но и другим странам — что у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют. Цель этих предупреждений — отговорить их от осуществления этих провокаций".

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Глава МИД Польши отметил, что не имеет права раскрывать детали отчетов спецслужб, однако напомнил, что Россия уже давно ведет против Польши и Франции гибридную войну.

По его словам, речь идет о кибератаках на государственные системы, попытках сбора информации о критической инфраструктуре с помощью судов "теневого флота", поджогах, диверсиях на железной дороге, атаках беспилотниками.

Он добавил, что перед полномасштабным вторжением в Украину именно превентивные заявления американской разведки сорвали сценарий Кремля по фабрикации поводов для войны посредством операций под "чужим флагом".

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Позиция Парижа

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж также фиксирует усиление гибридной активности России.

По его словам, Польша и Франция уже четыре года находятся в центре российских гибридных атак, а с ростом трудностей России на поле боя Москва все чаще прибегает к провокациям.

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