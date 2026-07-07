В Германии задержали двух подозреваемых агентов РФ, которые могли готовить диверсию, - СМИ

Немецкие спецслужбы совместно с иностранными партнерами предотвратили возможную диверсию против оборонного предприятия, которое производит или поставляет вооружение для Украины. На сербско-венгерской границе задержали двух подозреваемых, которых связывают с российскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, подозреваемых задержали после того, как немецкие спецслужбы получили разведывательную информацию от партнерских служб.

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По данным издания, во время досмотра у задержанных обнаружили взрывное устройство. Следователи предполагают, что их целью могло быть одно из предприятий оборонной промышленности Германии, которое производит или поставляет вооружение для Украины. Название объекта не разглашается из соображений безопасности.

По информации Bild, задержанные относились к так называемым "одноразовым агентам" — исполнителям, которых вербуют для проведения отдельных диверсионных операций без привлечения к постоянной агентурной сети.

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Издание отмечает, что это один из первых известных результатов работы Совместного центра противодействия гибридным угрозам (GAZ Hybrid), который начал работу в Берлине в июне. Центр координирует деятельность различных ведомств в борьбе со шпионажем, диверсиями, кибератаками и кампаниями дезинформации.

В конце июня министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что правоохранительным органам удалось предотвратить подготовку теракта с применением взрывчатки. По его словам, спецслужбы своевременно установили наблюдение за лицами, причастными к подготовке атаки, что позволило сорвать её ещё до реализации.

В ежегодном отчете Федерального ведомства по защите конституции за 2025 год отмечается, что Германия регулярно становится объектом российских гибридных операций. По мнению немецкой контрразведки, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в стране и ослабить поддержку Украины. В то же время российские власти традиционно отрицают причастность к подобной деятельности.

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