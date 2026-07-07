У Німеччині затримали двох підозрюваних агентів РФ, які могли готувати диверсію, - ЗМІ

Німецькі спецслужби спільно з іноземними партнерами запобігли ймовірній диверсії проти оборонного підприємства, яке виробляє або постачає озброєння для України. На сербсько-угорському кордоні затримали двох підозрюваних, яких пов'язують із російськими спецслужбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, підозрюваних затримали після отримання німецькими спецслужбами розвідувальної інформації від партнерських служб.

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За даними видання, під час перевірки у затриманих виявили вибуховий пристрій. Слідчі припускають, що їхньою ціллю могло бути одне з підприємств оборонної промисловості Німеччини, яке виробляє або постачає озброєння для України. Назву об'єкта не розголошують із міркувань безпеки.

За інформацією Bild, затримані належали до так званих "одноразових агентів" – виконавців, яких вербують для проведення окремих диверсійних операцій без залучення до постійної агентурної мережі.

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Видання зазначає, що це один із перших відомих результатів роботи Спільного центру протидії гібридним загрозам (GAZ Hybrid), який розпочав роботу в Берліні у червні. Центр координує діяльність різних відомств у боротьбі зі шпигунством, диверсіями, кібератаками та кампаніями дезінформації.

Наприкінці червня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт повідомляв, що правоохоронцям вдалося запобігти підготовці теракту із застосуванням вибухівки. За його словами, спецслужби вчасно встановили спостереження за особами, причетними до підготовки атаки, що дозволило зірвати її ще до реалізації.

У щорічному звіті Федерального відомства з охорони конституції за 2025 рік зазначено, що Німеччина регулярно стає об'єктом російських гібридних операцій. На думку німецької контррозвідки, Москва намагається дестабілізувати ситуацію в країні та послабити підтримку України. Водночас російська влада традиційно заперечує причетність до подібної діяльності.

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