Є правдива інформація, що Росія "знову щось планує", - глава МЗС Польщі Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі
Про це він сказав під час спільної із главою МЗС Франції пресконференції, цитує RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Попередження Варшави
Коментуючи на прохання журналістів останні тривожні публікації у ЗМІ щодо активізації російського шпигунського та диверсійного контингенту, Сікорський підтвердив:
"Росіяни знову щось планують; у нас є правдива інформація. Сьогодні ви повинні повірити нам – не лише мені, а й іншим країнам – що ми маємо правдиву інформація про те, що росіяни знову щось планують. Мета цих попереджень – відрадити їх від здійснення цих провокацій".
Очільник МЗС Польщі зауважив, що не має права розкривати деталі звітів спецслужб, проте нагадав, що Росія вже давно веде проти Польщі та Франції гібридну війну.
За його словами, йдеться про кібератаки на державні системи, спроби збору інформації про критичну інфраструктуру за допомогою суден "тіньового флоту", підпали, диверсії на залізниці, атаки безпілотниками.
Він додав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну саме превентивні заяви американської розвідки зруйнували сценарій Кремля із фабрикації приводів для війни через операції під "чужим прапором".
Позиція Парижа
Своєю чергою глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Париж також фіксує посилення гібридної активності Росії.
За його словами, Польща та Франція вже чотири роки перебувають у центрі російських гібридних атак, а зі зростанням труднощів Росії на полі бою Москва дедалі частіше вдається до провокацій.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, яка може бути спрямована на перевірку рішучості НАТО.
- Йдеться про кілька можливих варіантів розвитку подій. Зокрема, це можуть бути атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, імітація авіаударів або проникнення на територію Польщі невеликих груп російських чи білоруських військових під приводом "збою GPS" або проведення рятувальної операції.
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