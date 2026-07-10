Рассчитываю на переосмысление Украиной Волынской трагедии и призываю всех в Польше сдержать чрезмерные эмоции, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне годовщины Волынской трагедии заявил, что рассчитывает на переосмысление событий со стороны Украины, однако призвал польских чиновников сдержать "чрезмерные эмоции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует PAP.

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Призыв к украинцам и полякам

Туск сообщил, что в субботу, 11 июля, в годовщину Волынской трагедии, выступит с заявлением по поводу польско-украинского спора вокруг УПА.

"Накануне годовщины я хотел бы обратиться ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните, что это великое европейское сообщество построено на правде, а правда является абсолютно необходимой основой примирения. Поэтому я рассчитываю на переосмысление со стороны Украины, но также обращаюсь ко всем в Польше с призывом сдержать чрезмерные эмоции", – заявил он.

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Комментируя встречу президентов Польши и Украины, Туск подчеркнул, что очень положительно оценивает сам факт встречи Навроцкого и Зеленского.

По его словам, "россияне были бы счастливее всего, если бы в польско-украинских отношениях разразился серьезный кризис".

"Сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что, по крайней мере, они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и вредит как Польше, так и Украине", — добавил глава польского правительства.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

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