Рассчитываю на переосмысление Украиной Волынской трагедии и призываю всех в Польше сдержать чрезмерные эмоции, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне годовщины Волынской трагедии заявил, что рассчитывает на переосмысление событий со стороны Украины, однако призвал польских чиновников сдержать "чрезмерные эмоции".
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует PAP.
Призыв к украинцам и полякам
Туск сообщил, что в субботу, 11 июля, в годовщину Волынской трагедии, выступит с заявлением по поводу польско-украинского спора вокруг УПА.
"Накануне годовщины я хотел бы обратиться ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните, что это великое европейское сообщество построено на правде, а правда является абсолютно необходимой основой примирения. Поэтому я рассчитываю на переосмысление со стороны Украины, но также обращаюсь ко всем в Польше с призывом сдержать чрезмерные эмоции", – заявил он.
Комментируя встречу президентов Польши и Украины, Туск подчеркнул, что очень положительно оценивает сам факт встречи Навроцкого и Зеленского.
По его словам, "россияне были бы счастливее всего, если бы в польско-украинских отношениях разразился серьезный кризис".
"Сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что, по крайней мере, они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и вредит как Польше, так и Украине", — добавил глава польского правительства.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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- поляки були окупантами
- поляки були на українських землях
- поляки почали
- поляки зрадили УНР - втім їм не звикати нас ділили з московитами
- поляки почали вбивства і ополячування
.....а потім получили по зубам і 100 років НИЮТЬ
Чи він бажає, щоб українця так "переосмислили", щоб забули всі злочини Армії Крайової і погодились з польською пропагандою, що то нібито був "геноцид" білих та пухнастих поляків?