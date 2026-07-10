Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш 11 липня відвідає Волинську область

У суботу, 11 липня, віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область, щоб взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Візит в роковини Волинської трагедії

Косіняк-Камиш зазначив, що у цей день уже багато років Луцький єпископ Римо-католицької церкви Віталій Скомаровський проводить жалобні урочистості в пам'ять загиблих.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".

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