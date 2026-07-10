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Новини Волинська трагедія
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Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш 11 липня відвідає Волинську область

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

У суботу, 11 липня, віцепрем’єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область, щоб взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Візит в роковини Волинської трагедії 

Косіняк-Камиш зазначив, що у цей день уже багато років Луцький єпископ Римо-католицької церкви Віталій Скомаровський проводить жалобні урочистості в пам'ять загиблих.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні річниці Волинської трагедії заявив, що розраховує на переосмислення подій з боку України, однак закликав польських посадовців стримати "надмірні емоції".

Читайте також: Волію, щоб польські Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

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візит (1781) Волинська трагедія (162) Косіняк-Камиш Владислав (94) Волинська область (983)
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Топ коментарі
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Давайте давайте - ні дня без нагадування - як вам ця Україна в"їлася в печінки - так?
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10.07.2026 22:29 Відповісти
+3
З лопатою їде? Вже три президенти ставали перед ними на коліно, а полякам все мало.
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10.07.2026 22:32 Відповісти
+3
а відвідати Смоленськ біля якого паРаша розстріляла 20тис польских офіцерів в 1940р ?

чи коли під Смоленскьом було вбито вищих урядовців Польщі на чолі з Президентом Польщі Лехом Качиньским в 2010р ?

сцикливий ниций пшек ..тьфу ..гнидота
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10.07.2026 22:38 Відповісти

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