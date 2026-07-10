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Волію, щоб польські Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував політичний скандал, який спалахнув у Варшаві через передачу Україні ракет для систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в етері каналу TVN24.

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Критика польських посадовців

Косіняк-Камиш прокоментував слова посадовців з оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних партій, які розкритикували уряд через передачу Україні кількох ракет до ППО.

Напередодні представник оточення польського президента Марчин Пшидач публічно розкритикував цей крок уряду і запитав: "Це зрада чи просто дурість?".

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На це Косіняк-Камиш нагадав Пшидачу, що військова допомога Україні належить до національних інтересів Польщі.

"Я відстоюватиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача щодо тієї нісенітниці, яку він верзе: це зрада чи дурість? Учора НАТО заявило, що ми всі повинні підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією — це найгірший сценарій для нас. Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, збожеволіли. Мене це доводить до сказу", — заявив міністр.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Польща розкрила дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

  • Серед поставок — ракети PAC-3 до Patriot, через які між поляками спалахнули суперечки. Також Варшава і Київ відновили діалог про передачу Україні винищувачів МіГ-29.

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Автор: 

Польща (9576) допомога (9306) Patriot (523) Косіняк-Камиш Владислав (94)
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Топ коментарі
+5
Нема віри ні кацапу ні пшеку, для мене вони знак дорівнюе =, питания тільки від кого тхне більше.
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10.07.2026 20:38 Відповісти
+5
А я хочу, щоб ні над Києвом ні над Варшавою не треба було нічого збивати...
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10.07.2026 20:40 Відповісти
+4
А якщо підрозділ ППО назвуть іменем Степана Бандери?
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10.07.2026 20:41 Відповісти

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