Предпочитаю, чтобы польские Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой, — министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал политический скандал, разразившийся в Варшаве из-за передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала TVN24.

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Критика польских чиновников

Косиняк-Камыш прокомментировал слова чиновников из окружения президента Кароля Навроцкого и оппозиционных партий, которые раскритиковали правительство за передачу Украине нескольких ракет для ПВО.

Накануне представитель окружения польского президента Марчин Пшидач публично раскритиковал этот шаг правительства и спросил: "Это предательство или просто глупость?".

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На это Косиняк-Камыш напомнил Пшидачу, что военная помощь Украине относится к национальным интересам Польши.

"Я буду отстаивать это решение, принятое мной и правительством. Я спрашиваю министра Пшидача о той чепухе, которую он несет: это предательство или глупость? Вчера НАТО заявило, что мы все должны поддерживать Украину. Поражение Украины в войне с Россией — это худший сценарий для нас. Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума. Меня это доводит до бешенства", — заявил министр.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Польша обнародовала данные о военной помощи, которую Варшава оказала Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Среди поставок — ракеты PAC-3 для Patriot, из-за которых между поляками разгорелись споры. Также Варшава и Киев возобновили диалог о передаче Украине истребителей МиГ-29.

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