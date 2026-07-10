Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш 11 июля посетит Волынь
В субботу, 11 июля, вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетит Волынь, чтобы принять участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит в годовщину Волынской трагедии
Косиняк-Камыш отметил, что в этот день уже много лет луцкий епископ Римско-католической церкви Виталий Скомаровский проводит траурные торжества в память о погибших.
Напомним:
Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне годовщины Волынской трагедии заявил, что рассчитывает на переосмысление событий со стороны Украины, однако призвал польских чиновников сдержать "чрезмерные эмоции".
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чи коли під Смоленскьом було вбито вищих урядовців Польщі на чолі з Президентом Польщі Лехом Качиньским в 2010р ?
сцикливий ниций пшек ..тьфу ..гнидота
Як би це виглядало?