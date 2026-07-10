Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш 11 июля посетит Волынь

В субботу, 11 июля, вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетит Волынь, чтобы принять участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Визит в годовщину Волынской трагедии

Косиняк-Камыш отметил, что в этот день уже много лет луцкий епископ Римско-католической церкви Виталий Скомаровский проводит траурные торжества в память о погибших.

Напомним:

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне годовщины Волынской трагедии заявил, что рассчитывает на переосмысление событий со стороны Украины, однако призвал польских чиновников сдержать "чрезмерные эмоции".

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