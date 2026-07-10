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Новости Волынская трагедия
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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш 11 июля посетит Волынь

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

В субботу, 11 июля, вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетит Волынь, чтобы принять участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Визит в годовщину Волынской трагедии 

Косиняк-Камыш отметил, что в этот день уже много лет луцкий епископ Римско-католической церкви Виталий Скомаровский проводит траурные торжества в память о погибших.

Напомним:

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне годовщины Волынской трагедии заявил, что рассчитывает на переосмысление событий со стороны Украины, однако призвал польских чиновников сдержать "чрезмерные эмоции".

Читайте также: "Я предпочитаю, чтобы польские Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой", — министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Автор: 

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Топ комментарии
+8
а відвідати Смоленськ біля якого паРаша розстріляла 20тис польских офіцерів в 1940р ?

чи коли під Смоленскьом було вбито вищих урядовців Польщі на чолі з Президентом Польщі Лехом Качиньским в 2010р ?

сцикливий ниций пшек ..тьфу ..гнидота
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10.07.2026 22:38 Ответить
+5
Давайте давайте - ні дня без нагадування - як вам ця Україна в"їлася в печінки - так?
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10.07.2026 22:29 Ответить
+4
Ось просто умовний сценарій. 1939 рік: Україна - незалежна й сильна держава, Німеччина вторгається на територію Польщі. Спочатку Україна допомагає Польщі, але через пів року, коли вже окуповано третину польської території, починає вимагати від поляків переосмислення історичних подій - від діяльності Армії Крайової до подій часів Хмельницького, - а також офіційних вибачень.

Як би це виглядало?
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10.07.2026 22:30 Ответить

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