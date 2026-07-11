Навроцкий в день памяти жертв Волынской трагедии призвал запретить в Польше флаг ОУН-УПА
В день памяти жертв Волынской трагедии президент Польши Кароль Навроцкий призвал законодательно запретить в Польше красно-чёрный флаг ОУН-УПА.
Об этом он заявил во время мероприятий, посвященных Волынской трагедии, в селе Радруж, расположенном недалеко от границы с Украиной, передает RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв к запрету
Навроцкий подчеркнул, что использование красно-черного флага УПА в Польше неприемлемо.
"Мы не хотим видеть его в Польше — и я сделаю всё, чтобы обеспечить, что его не будет в Польше. Я верю, что польский парламент примет соответствующий закон — потому что это то же самое, что флаг Blut und Boden ("Кровь и земля", немецких нацистов. — Ред.). Это то, что он имел в виду, и за ним стояла и стоит вся идеология украинских националистов, которые убивали польских женщин и детей", — заявил президент Польши.
Он отметил, что поляки обвиняют "не весь украинский народ, а бандеровскую идеологию, тех, кто убивал, и тех, кто в XXI веке вновь апеллирует к красно-черному флагу".
"Это недопустимо, потому что прославление геноцида или закрывание глаз на него — это приглашение к новому геноциду", — сказал польский лидер.
Параллели с полномасштабной войной РФ
Кроме того, во время своего выступления Навроцкий сравнил жертв Волынской трагедии с украинцами — жертвами войны, которую развязала Россия против Украины.
"Кто говорит о современной геополитике, о мире войны, кто говорит о государственной логике, я хочу напомнить, что смерть 14-летней Ядвиги Романик — с точки зрения ее болевого порога, того, что пережили ее родители, с точки зрения того, что она чувствовала в сердце, когда ее убили украинские националисты, — это та самая смерть, которую сегодня переживают 14-летние украинцы от рук бандитов РФ", — заявил президент Польши.
Справочно:
Blut und Boden (нем. "Кровь и земля") — это составляющая идеологии немецкого национал-социализма (нацизма), которая утверждает, что принадлежность к нации определяется происхождением (кровью) и привязанностью к родной земле (почве), что якобы дает народу право на жизненное пространство.
Исторические факты не подтверждают связь между красно-черным флагом ОУН и этой составляющей нацистской идеологии, равно как и его происхождение от нее.
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В підсумку за декілька років накопають аж 2% від того що на брехали.
Тобто вони жалкують, що масових вбивств Українцями поляків не було!