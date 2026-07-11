Косиняк-Камыш, находясь на Волыни, заявил о необходимости примирения

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе мероприятий на Волыни, приуроченных к 83-й годовщине Волынской трагедии, заявил о необходимости построения польско-украинского примирения на основе правды, памяти и прощения.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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Примирение и необходимость эксгумаций

По словам Косиняка-Камиша, присутствующие собрались в Олице, чтобы почтить память жертв трагедии и сделать все, чтобы подобные события никогда не повторились в отношениях между польским и украинским народами.

"Чего требует хорошее будущее? Оно требует правды, требует почтения памяти и дарует прощение. Эти три ценности неразрывно связаны между собой", — заявил польский чиновник.

Он отметил, что прибыл на Волынь "со знаком мира, как к друзьям", между которыми должно быть место для искреннего разговора, даже на сложные исторические темы.

"Учитывая сегодняшние реалии, для нас чрезвычайно важны правда, почтение памяти, эксгумация и достойное погребение", — заявил министр обороны Польши.

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Общая память

В то же время он подчеркнул, что почтение памяти жертв не имеет ничего общего с ненавистью.

"Эта память не может быть пропитана ненавистью, она должна быть сшита из любви", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства также отметил, что дружба между народами означает способность говорить друг другу правду, даже если она болезненна.

"Дружба — это совместное движение вперед, несмотря на опыт прошлого, а возможно, именно благодаря этому опыту — построение лучшего будущего", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что надеется на то, что 83-я годовщина трагических событий на Волыни станет днем "перемены многих сердец и умов" и останется днем памяти о погибших.

"Я пришел сюда не для того, чтобы вскрывать рану, а для того, чтобы она зажила. Но для того, чтобы она зажила, ее сначала нужно должным образом обработать", — сказал польский чиновник.

С украинской стороны в траурных мероприятиях на Волыни приняли участие первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий и председатель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров.

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