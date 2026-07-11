Косіняк-Камиш, перебуваючи на Волині, заявив про необхідність примирення

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час заходів на Волині з нагоди 83-х роковин Волинської трагедії заявив про необхідність побудови польсько-українського примирення на основі правди, пам’яті та прощення.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

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Примирення та необхідність ексгумацій

За словами Косіняка-Камиша, присутні зібралися в Олиці, щоб пам’ятати про жертв трагедії та зробити все, аби подібні події ніколи не повторилися у відносинах між польським і українським народами.

"Чого потребує добре майбутнє? Воно потребує правди, потребує вшанування пам’яті та дарує прощення. Ці три цінності нерозривно пов’язані між собою",- заявив польський урядовець.

Він зазначив, що прибув на Волинь "зі знаком миру, як до друзів", між якими має бути місце для щирої розмови, навіть на складні історичні теми.

"З огляду на сьогоднішні реалії для нас надзвичайно важливими є правда, вшанування пам’яті, ексгумація та гідне поховання",- заявив міністр оборони Польщі.

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Спільна пам'ять

Водночас він наголосив, що вшанування пам’яті жертв не має нічого спільного з ненавистю.

"Ця пам’ять не може бути вишита ненавистю, вона має бути зшита з любові", - підкреслив Косіняк-Камиш.

Глава польського оборонного відомства також зазначив, що дружба між народами означає здатність говорити один одному правду, навіть якщо вона є болючою.

"Дружба - це спільний рух уперед попри досвід минулого, а можливо, саме завдяки цьому досвіду - побудова кращого майбутнього",- наголосив Косіняк-Камиш.

Він додав, що сподівається на те, що 83-я річниця трагічних подій на Волині стане днем "переміни багатьох сердець і розумів" та залишиться днем пам’яті про загиблих.

"Я прийшов сюди не для того, щоб роздряпувати рану, а щоб вона загоїлася. Але для того, щоб вона загоїлася, її спершу потрібно належно обробити", - сказав польський урядовець.

З української сторони в жалобних заходах на Волині взяли участь перший заступник міністра культури України Іван Вербицький та голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

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