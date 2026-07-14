Украина должна принять необходимые для членства в ЕС законы до конца 2027 года, - Качка

Украина приступает к переговорам по кластерам вступления в Европейский Союз уже с наработанной базой, а не с нуля. При этом цель завершить гармонизацию национального законодательства с правом ЕС к концу 2027 года остается неизменной.

Об этом на пресс-конференции по итогам межправительственной конференции по вопросам вступления Украины в ЕС заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Переговорные кластеры

"Открытие кластеров - это вопрос единства и решения всех 27 государств-членов ЕС. Все документы готовы. Они должны быть согласованы всеми государствами-членами в формате заседаний COREPER, и, я думаю, здесь все будет хорошо", - заявил Качка.

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Сроки вступления

На вопрос о возможных сроках вступления Украины в ЕС вице-премьер ответил, что план Украины выполнить все условия, приведя законодательство в соответствие с законами ЕС до конца 2027 года, остается в силе.

"Следует учитывать, что в рамках Соглашения об ассоциации Украина уже достигла высокого уровня имплементации законов ЕС, следовательно, мы не начинаем с нуля. Для нас открытие кластера означает переход к финальной стадии переговоров, где мы можем верифицировать, проверить и доказать, что мы все сделали. Даже в сфере верховенства права, которая считается самой требовательной, все институты работают, и мы добились значительных успехов в области долгосрочных структурных реформ", - отметил Качка, напомнив, что реформа судебной системы началась ещё 10 лет назад, и сейчас уже наблюдаются "заметные результаты" в сфере избрания судей в антикоррупционные, апелляционные суды и суды первой инстанции.

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