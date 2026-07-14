Все переговорные кластеры для вступления Украины в ЕС готовы к открытию, техническая работа продолжается, - Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что Украина готова открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС. До официального открытия ещё предстоит подождать, однако техническая работа над всеми кластерами продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Мы откроем шестой кластер. Он касается внешних отношений обеих стран (Украины и Молдовы. - Ред.). Речь идет также о сотрудничестве в сфере обороны и борьбе с гибридными угрозами. Обе страны вносят свой вклад в европейскую структуру безопасности", - сказала она.

В то же время Кос отметила, что в отношении Украины "все готово к как можно более скорейшему открытию всех кластеров".

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"Собственно, именно поэтому мы в прошлом году провели так называемый процесс фронтальной загрузки. Поэтому вопрос о том, насколько быстро мы сможем открыть остальные четыре кластера, зависит от председательства, а также от государств-членов. Но даже если нам придется немного подождать, техническая работа продолжается", - отметила еврокомиссар.

Кос убеждена, что Украина "точно знает, особенно в отношении первого и, с сегодняшнего дня, шестого кластеров, что ей нужно сделать и что она сделает".

"Поэтому у нас есть четкий график того, что нужно сделать не только в этом году, но и позже, и мы внимательно следим за всеми пунктами, которые являются частью основополагающих принципов. Я надеюсь, что с новым правительством в Украине мы получим новый импульс для еще более активной реализации со стороны Киева", - подытожила она.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС.

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