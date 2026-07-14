Всі переговорні кластери для вступу України в ЄС готові до відкриття, технічна робота триває, - Кос
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Ми відкриємо шостий кластер. Він стосується зовнішніх відносин обох країн (України та Молдови. - Ред.). Йдеться також про співпрацю в обороні та боротьбу з гібридними загрозами. Обидві країни роблять свій внесок у європейську структуру безпеки", - сказала вона.
Водночас Кос зазначила, що щодо України "все готове до якомога швидшого відкриття всіх кластерів".
"Власне, саме тому ми минулого року провели так званий процес фронтального завантаження. Тож питання про те, наскільки швидко ми зможемо відкрити решту чотирьох кластерів, залежить від головування, а також від держав-членів. Але навіть якщо нам доведеться трохи почекати, технічна робота триває", - зазначила єврокомісарка.
Кос переконана, що Україна "точно знає, особливо щодо першого кластера та шостого кластера з сьогоднішнього дня, що вона має зробити, і що вона зробить".
"Тож у нас є чіткий графік того, що потрібно зробити не лише цього року, але й пізніше, і ми уважно стежимо за всіма пунктами, які є частиною основоположних принципів. Я сподіваюся, що з новим урядом в Україні ми отримаємо новий поштовх для ще більшої реалізації з боку Києва", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.
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