Всі переговорні кластери для вступу України в ЄС готові до відкриття, технічна робота триває, - Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Ми відкриємо шостий кластер. Він стосується зовнішніх відносин обох країн (України та Молдови. - Ред.). Йдеться також про співпрацю в обороні та боротьбу з гібридними загрозами. Обидві країни роблять свій внесок у європейську структуру безпеки", - сказала вона.

Водночас Кос зазначила, що щодо України "все готове до якомога швидшого відкриття всіх кластерів".

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"Власне, саме тому ми минулого року провели так званий процес фронтального завантаження. Тож питання про те, наскільки швидко ми зможемо відкрити решту чотирьох кластерів, залежить від головування, а також від держав-членів. Але навіть якщо нам доведеться трохи почекати, технічна робота триває", - зазначила єврокомісарка.

Кос переконана, що Україна "точно знає, особливо щодо першого кластера та шостого кластера з сьогоднішнього дня, що вона має зробити, і що вона зробить".

"Тож у нас є чіткий графік того, що потрібно зробити не лише цього року, але й пізніше, і ми уважно стежимо за всіма пунктами, які є частиною основоположних принципів. Я сподіваюся, що з новим урядом в Україні ми отримаємо новий поштовх для ще більшої реалізації з боку Києва", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.

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