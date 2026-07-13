Завтра ЄС відкриє шостий кластер для України, решту відкладуть до осені, - глава МЗС Литви Будріс

14 липня Євросоюз відкриє шостий кластер для України у переговорах про всступ в ЄС. Водночас питання щодо інших кластерів перенесуть на осінь.

Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

За його словами, після відкриття першого та шостого кластерів, інші будуть відкладені на осінь.

"У липні вже не було об’єктивних перешкод для відкриття всіх кластерів. Але ми завтра відкриємо лише другий та шостий кластери, а всі інші відкладемо до осені", - сказав Будріс.

Міністр переконаний, що "ця затримка знову і знову, на наш погляд, є дуже контрпродуктивною, оскільки вона відтерміновує, а також уповільнює переговори".

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Що передувало?

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.

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