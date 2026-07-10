Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера про вступ України

Постійні представники країн-членів Євросоюзу схвалили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Офіційне рішення мають ухвалити 14 липня.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр України із питань європейської інтеграції Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що підготовчий орган Ради ЄС узгодив рішення про відкриття 6-го кластера переговорів про вступ України в ЄС.

"Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня", - зазначив Качка.

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Що передувало?

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.

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