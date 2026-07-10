Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера про вступ України
Постійні представники країн-членів Євросоюзу схвалили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Офіційне рішення мають ухвалити 14 липня.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр України із питань європейської інтеграції Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відомо, що підготовчий орган Ради ЄС узгодив рішення про відкриття 6-го кластера переговорів про вступ України в ЄС.
"Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня", - зазначив Качка.
Що передувало?
- Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль