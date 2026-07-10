14 июля ЕС рассмотрит вопрос об открытии еще одного кластера по вступлению Украины в Евросоюз, - Качка
Межправительственная конференция ЕС рассмотрит решение об открытии шестого кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.
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Известно, что подготовительный орган Совета ЕС согласовал решение об открытии 6-го кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Кластер 6 особенно важен в современной глобальной обстановке безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития, сближение Украины с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Теперь мы с нетерпением ждем официального решения 14 июля", — отметил Качка.
Что этому предшествовало?
- Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС.
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