14 июля ЕС рассмотрит вопрос об открытии еще одного кластера по вступлению Украины в Евросоюз, - Качка

Межправительственная конференция ЕС рассмотрит решение об открытии шестого кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

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Известно, что подготовительный орган Совета ЕС согласовал решение об открытии 6-го кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Кластер 6 особенно важен в современной глобальной обстановке безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития, сближение Украины с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Теперь мы с нетерпением ждем официального решения 14 июля", — отметил Качка.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС.

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